Gremio de Factoring: "El Fondo Crece tiene todo para ser un hit, pero su tramitación ha sido extremadamente lenta"

El presidente del gremio, Marcelo Lazen, esperaba que en agosto el mecanismo de financiamiento ideado por el Ministerio de Economía y la Corfo estuviese disponible, como una alternativa distinta al Fogape.

Continúan las críticas hacia el gobierno por la lentitud con la que se ha implementado el Fondo Crece, mecanismo planteado en mayo por el Ministerio de Economía y la Corfo para financiar a las PYME que no han podido acceder a la banca durante la crisis, pero que todavía no ve la luz.

A las quejas emitidas por el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa se suma ahora la visión de la industria del factoring, sector que participaría del Fondo Crece como intermediario en las operaciones de crédito.

El presidente de la Asociación de Empresas de Factoring (EFA), Marcelo Lazen, señala a DF que la herramienta ideada por el gobierno se esperaba meses atrás, como una alternativa de financiamiento paralela al Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).



"Suena super bien, pero creo que ha tenido un desarrollo lento. Estamos terminando el año y no se ha girado un peso", comenta.

- ¿Era necesario el Fondo Crece en la etapa más dura de la crisis o es más conveniente para la recuperación?

- Cuando se pensó el Fondo Crece, se pensó en las dos cosas y no solamente para combatir el momento más duro, sino que además para la posterior recuperación. El Fondo Crece puede ser un instrumento muy virtuoso, creo está bien pensado, tiene todo para ser un hit, pero su tramitación ha sido extremadamente lenta. Esto lo deberíamos haber tenido listo en julio, como máximo agosto. Entonces, igual llega tarde.

- Lo necesitaban las PYME...

- Era bueno haber tenido esta alternativa y era necesario un fondo de este tipo, pero hacerlo rápido no es tan sencillo, aparentemente. Lamentablemente, estas crisis merecen respuestas veloces, como lo fue el Fogape, que tuvo un éxito limitado, porque cuando conversas con una PYME, un cliente, que te dice que fue al banco y que no le dieron crédito por tener deudas, tenemos un problema. Era necesario un instrumento más flexible.

- ¿No ha funcionado del todo bien el Fogape?

- Es un crédito, entonces los bancos van a usar el criterio que tienen para evaluarlo. Es ahí cuando nos topamos con la historia de siempre, que es que las PYME tienen problemas para ser evaluadas en el sistema financiero tradicional, porque los bancos tienen regulaciones más estrictas. Pero, las PYME de menor tamaño, las más frágiles no tienen acceso abierto a la banca. Yo creo que un número muy bajo de estas accedió a los créditos Fogape y, además, con bajos montos. Siendo un buen instrumento, no tuvo la profundidad esperada.

Situación de la industria

- ¿En qué pie está el sector del factoring en este último tramo de año?

- Diría que la industria se encuentra en un muy buen pie, pero ha sido un año difícil para nosotros. Bajó la facturación de todas las empresas del país y, por lo tanto, a nosotros nos bajó el negocio. Pero, pese a la caída de volúmenes, las empresas de la Asociación están terminando el año con riesgos bastantes controlados.

- ¿Cómo se encuentra la cadena de pagos?

- Uno de nuestros temores al inicio de la crisis era que se provocara un retraso sustancial en la cadena de pagos, pero las estructuras de cartera que tienen las diferentes empresas de factoring de la asociación han resultado estar bien armadas desde el punto de vista del riesgo y las cadenas de pago no sufrieron alteraciones relevantes. Es más, otra de las preocupaciones que teníamos era la liquidez, pero hay una consecuencia natural cuando hay baja en los negocios, que es que se produce mayor liquidez.

- El sector de la construcción ha sido particularmente golpeado este año, ¿cómo lo han visto con sus clientes?

- Salvo los casos que han ido cayendo, en general las empresas de construcción más grandes y algunas medianas han andado bien con los pagos. La exposición sobre ellas también bajó, entonces se ajustan las dos cosas. No hemos tenido, salvo en aquellos casos que han entrado en liquidación voluntaria o judicial, no hemos tenido grandes problemas con la industria de la construcción. Tal vez los plazos de pagos se han extendido un poco en algunos casos, pero no más allá de eso.

- ¿Cómo se viene el cierre de este 2020?

- La mayor liquidez va a permitir que terminemos el año en un muy buen pie, patrimonialmente hablando, pero obviamente con resultados bastante más acotados, pero de todas formas con números positivos. Esto en un año especialmente difícil, porque, además de las razones ya conversadas, la competencia es muy dura. Nosotros estamos insertos en una industria donde hay más de 150 oferentes y cuando hay poca factura en el mercado, el precio cae y hay una competencia muy dura.