Mena y la batería de proyectos en el Congreso: “Se pueden alterar las reglas de cómo opera el sistema financiero”

Banca & FinTech

El dirigente gremial asegura que las iniciativas legislativas podrían afectar al crédito y critica que el Parlamento no escuche a la CMF ni al Banco Central.

Son tiempos difíciles para la industria financiera. Además de los efectos de la crisis sanitaria, en el Congreso proliferan proyectos que afectan a las AFP, compañías de seguros y, últimamente, a la banca.

Ideas legislativas como compartir el costo de los seguros asociados a los créditos, la postergación masiva de préstamos, límites al análisis de riesgo y la suspensión de embargos, son parte de la batería de proyectos que preocupan al presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena.

"Las voces del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no son escuchadas en la Cámara de Diputados y el Senado. Cuando digo esto es que, claro, los invitan, los oyen, pero en el momento del debate pareciera que nunca fueron", dice en entrevista con DF.

- ¿Cuál es el análisis que hace de los proyectos emergidos en la crisis?

- Haciendo un intento de mirada global y dejando fuera cualquier suposición de intencionalidad, me parece que hay una situación de desconcierto respecto a cómo deberían ser los pasos para poder ayudar a salir de la crisis y qué rol juega el Poder Legislativo en este ámbito. En situaciones de crisis se deben mantener al menos dos conceptos sin perder de vista y creo que muchas veces son perdedores.

- ¿Cuáles?

- En primer lugar, que las medidas de corto plazo no pueden olvidar los principios y los objetivos de mediano y largo plazo. En segundo término, no se pueden alterar las reglas de cómo opera el sistema financiero sin dimensionar el impacto de las medidas y sobre todo, tener en cuenta que en el mundo moderno la banca tiene reglas que son estables.

- ¿Por ejemplo?

- Si obligan a no hacer acciones de cobranza durante más de un año está quebrándose la lógica de cómo se da un crédito. Eso está simplemente enviando una señal muy mala en términos de pagos, pero además da una señal muy clara en términos de que no hay que dar crédito.

- ¿Le preocupa que no se tomen en cuenta las opiniones y las advertencias de los reguladores en los proyectos?

- No tomar en cuenta la opinión de los reguladores es una situación extremadamente preocupante y denota un retroceso en la capacidad de legislar, en la forma en que se olvida el mediano plazo, lo que es mejor para el país y lo que es correcto. Seguramente, hay otros objetivos muy de corto plazo en el espacio político que hacen olvidar la responsabilidad republicana. En ese sentido, no nos escuchen a nosotros, pero escuchen a los reguladores, que son del Estado y que han demostrado que tienen una mirada republicana.

Portabilidad Financiera

- ¿Por qué la portabilidad no ha empezado con la rapidez que se pensaba?

- Estamos interesados en que esto funcione. Sin embargo, hubo una premura por sacar leyes, reglamentos y poner plazos que no son los adecuados. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de una marcha blanca extendida, porque el tiempo total para poder terminar el proceso de portar para una persona que tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario no es de una semana, diría que es entre uno y dos meses.

- ¿Por qué cree que se establecieron esos plazos?

- Por intentos de premura por hacer muchas cosas, pero me parece que estresan operacionalmente a las instituciones, a los sistemas y finalmente se generan expectativas que no son las que corresponden.

- ¿Ha pasado con otros proyectos?

- En el caso del retiro del 10% de las AFP los plazos generaron una dificultad tremenda en los bancos y riesgos operacionales gigantescos que, gracias a que hay buenos profesionales, se pudo manejar. Pero diría que en el mundo legislativo desconocen los procesos y los riesgos operacionales en el sistema financiero. Ese es el punto.

- A propósito del 10%, ¿cómo ven un segundo proceso?

- Espero que la racionalidad y no la emocionalidad sea lo que prime, especialmente en aquellas personas que tienen la responsabilidad de la República.

- ¿Qué más le preocupa?

- En el primer proceso se vieron herramientas que posibilitaron que los escenarios más negativos no se vieran o se dieran parcialmente. Las herramientas que hay en el sistema financiero no son muchas. Algunas ya se usaron y no se pueden volver a usar.

- ¿Cuáles?

- Las carteras de las AFP, que algunas se pudieron hacer más líquidas, ya no existen. También la posibilidad que el Banco Central pueda apoyar de alguna forma como lo hizo, tampoco se puede volver a hacer. El Banco Central no tiene recursos infinitos.