Senado ratifica propuesta del gobierno: Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias ingresarán a la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya tiene reemplazantes para los comisionados Rosario Celedón y a Christian Larraín, quienes dejarán sus cargos en octubre próximo. Y es que el Senado ratificó este martes los candidatos propuestos por el gobierno.

De esta forma, por 33 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el legislativo aprobó los nombres de Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias para sumarse a la mesa del regulador financiero y bancario.

El proceso no estuvo ausente de problemas para el Ejecutivo, ya que la propuesta inicial no contaba con Piedrabuena, sino que al actual gerente de División de Mercados Financieros del Banco Central, Beltrán de Ramón. Lo anterior provocó inmediatas críticas por parte de los parlamentarios de oposición y algunos del oficialismo, ya que no había una mujer y, por lo tanto, el Consejo de la CMF quedaría compuesto solo por hombres.

Tras unas semanas, y tras sumarse quejas desde la sociedad civil, el gobierno accedió y propuso finalmente a Piedrabuena. Del mismo modo, algunos senadores habían señalado que Iglesias es un experto previsional, por lo que preferían verlo en otros servicios.