Acción de Latam sufre de turbulencias en medio de recomendaciones para "salir" de la acción

Frente a la incertidumbre por las consecuencias que podría traer la reorganización de Avianca en los títulos de la compañía, algunas corredoras han comenzado a retirar la acción de sus carteras recomendadas.

Luego de perder 12% ayer miércoles en la Bolsa de Santiago y continuar con las caídas en las primeras operaciones de hoy, Latam Airlines presenta alta volatilidad esta jornada, y ahora sube 3,31%, por lo que sus papeles cotizan en $ 1.280 y borran -por el momento- siete sesiones a la baja.

En concreto, el papel se ha visto afectado por el proceso de reorganización de Avianca en Estados Unidos, donde el juez podría considerar borrar todo el valor de las acciones de la compañía colombiana.

"Las maniobras de la aerolínea brasileña Azul para adquirir Latam Brasil generaron el primer impacto hace algunos días, el cual se hizo más profundo al conocerse que las acciones de Avianca, aerolínea que está en una situación muy similar a Latam, podría eliminarse por su proceso de reorganización", explica el Jefe de Estudios Trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

"Esto último ha incrementado el nerviosismo en los inversionistas, especialmente con algunas recomendaciones de "deshacerse" de los títulos de la compañía en este periodo de incertidumbre en caso de que las acciones de Latam sean eliminadas", añade.

En esta línea, desde Renta4 indicaron en un informe que recomiendan "salir" de las acciones de Latam, así como retirar la acción de sus carteras recomendadas.

"Si bien, lo más probable es que tal como han afirmado algunos abogados, no habría eliminación de acciones, no existe certeza jurídica que aún con una probabilidad ínfima, esto no pueda llegar a materializarse", explicaron.

"A pesar que salir de la acción implique 'hacer una pérdida', estimamos que aunque con baja probabilidad, la eliminación de acciones no está 100% descartada y aunque los abogados chilenos estimen que no se ajusta a la legislación chilena y como Latam tiene domicilio en Chile no sería posible, lo más probable es que se llegue a una solución intermedia", agregaron.