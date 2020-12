AFP volvieron a las acciones chilenas en noviembre

Bolsa & Monedas

Tras dos meses de ventas netas, las administradoras de pensiones registraron compras netas por US$ 65,7 millones, según informe de DVA Capital.

En medio de las noticias de la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y el éxito de las vacunas contra el Covid-19, las AFP volvieron a acercarse a la bolsa chilena.

"De acuerdo a nuestras estimaciones, las AFP registraron compras netas en acciones chilenas por US$ 65,7 millones durante noviembre de 2020", señala el reporte de DVA Capital, elaborado en base a información de la Superintendencia de Pensiones. Esto, después de dos meses de ventas netas.

"Destacamos que la inversión neta realizada por los fondos A y B habría contrarrestado las ventas netas agregadas de los fondos C, D y E. Todo esto en un contexto positivo para el IPSA, que anotó un avance de 13,93% en noviembre", sostiene el informe.

Los fondos A y B adquirieron US$ 113,1 millones y US$77,1 millones respectivamente. En tanto, el fondo C vendió US$ 87,8 millones; el D, US$ 21,3 millones y el E, US$ 15,4 millones.

"Al cierre de noviembre 2020, la inversión directa en acciones chilenas representa un 14,3% y un 5,5 % del total de inversiones en renta variable y del AUM total del sistema, respectivamente", apunta DVA Capital.