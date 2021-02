El duro balance de enero para Melvin Capital tras perder millones y millones con GameStop

Bolsa & Monedas

Antes de esta crisis, Melvin había reportado ganancias en sus opciones 'put' o a corto, en las que el inversionista gana si la acción cae.

Melvin Capital, el principal fondo expuesto a posiciones en corto de GameStop, perdió en enero un 53% de su inversión, después de que un ejército de pequeños inversionistas empujara al alza las acciones y destruyera la estrategia de ese y otros inversores institucionales, según fuentes consultadas por el Wall Street Journal.

Melvin Capital, fundada por el gestor estrella Gabe Plotkin, pasó de US$ 12.500 millones a US$ 8.000 millones, después de una inyección de emergencia de US$ 2.750 millones por parte de Citadel y Point72 la semana pasada.

Esa operación amplía la participación sin derecho a voto en Melvin, pero ha causado también pérdidas a Citadel y Point72, el fondo de Steven Cohen, propietario del equipo de béisbol de los Mets de Nueva York.

Según las fuentes, Melvin ha salido de las posiciones en corto más arriesgadas después de que millones de pequeños inversores coordinados en redes sociales como Reddit, Youtube o Discord empujaran al alza acciones que estaban siendo objeto de las apuestas a corto de los grandes fondos, que esperaban devaluaciones antes de los vencimientos de sus contratos.

Debido al aumento del precio de títulos como los de GameStop, los cines AMC o Nokia, esos grandes fondos se han visto obligados a cubrir sus posiciones a corto y disparar aún más esas acciones, cuyas subidas la semana pasada superaron en algunos casos el 1.000%.

Según el Wall Street Journal, el ataque a las posiciones en corto de Melvin extendió el miedo entre otros inversores institucionales la pasada semana e hizo que liquidaran otras opciones por temor a ser también objetivo del ejército de pequeños inversores, que se atribuyen haber creado un nuevo movimiento "Ocupar Wall Street".

La salida de las posiciones en corto en Wall Street la semana pasada batió récords, al igual que el volumen de operaciones por parte de todo tipo de inversores, tanto grandes como pequeños.

Algunos gerentes de fondos consideran que el episodio vivido la semana pasada cambiará Wall Street para siempre y muchos optarán por dejar de hacer pública su estrategia a corto.

"Hemos batido récords de desempeño en dolor", explicaba jocosamente una nota interna a clientes de Morgan Stanley la semana pasada.