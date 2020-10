Eventual acuerdo entre demócratas y republicanos en EEUU impulsa a Wall Street

Bolsa & Monedas

Mercado continúa pendiente de las negociaciones en el Congreso de EEUU para que puedan sellar un paquete de medidas fiscales.

La paciencia parece agotarse entre los inversionistas. Las negociaciones entre demócratas y republicanos para lanzar un paquete de medidas de estímulo fiscal para dinamizar la economía de EEUU no avanzan y las bolsas lo resienten en diferentes dimensiones.

Las negociaciones continuaron durante todo día, por lo que los ojos del mercado estuvieron enfocados en si es que en la jornada salía humo blanco. Durante la tarde la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que estaba casi listo el paquete de medidas. La democrata dijo que "Si no estuviéramos progresando, no pasaría cinco segundos en estas conversaciones. ... Esto no es otra cosa que creo que es un intento serio. Creo que ambas partes quieren llegar a un acuerdo".

Los inversionistas saben que no queda mucho margen de tiempo para negociar, ya que en poco más de una semana serán las elecciones presidenciales, dificultando las negociaciones entre ambas tiendas. De hecho, hoy será el último debate presidencial entre Trump y Biden.

Con este escenario, el desempeño de la renta variable en Asia fue mixto. El Nikkei de Tokio se hundió un 0,70% y el CSI 300 de China continental cayó 0,31%. En la otra cara de la moneda estuvo el Hang Seng de Hong Kong que subió levemente un 0,13%.

La tónica de la sesión estuvo en parte influida luego que el Fondo Monetario Internacional rebajó ayer su pronóstico de crecimiento para Asia-Pacífico, proyectando una caída de 2,2% en 2020, siendo el peor resultado para esta región que se recuerde.

El escenario en Europa no fue el más auspicioso. Los mercados del Viejo Continente también enfrentan sus propios problemas como el avance que está teniendo la segunda ola de coronavirus que ha llevado a los gobiernos a establecer nuevas medidas de restricción a sus ciudadanos para detener la propagación de la pandemia, haciendo temer las repercusiones económicas que podrán tener estas medidas.

El CAC 40 de París retrocedió 0,05%. El IBEX 35 de Madrid cayó un 0,22%. Mientras que el Euro Stoxx 50 cedió 0,29%.

El Brexit continúa siendo un tema en la región. Las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea se reanudaron, pero los británicos en la antesala mencionaron que aún se encuentran lejos de sellar un acuerdo. El FTSE 100 de Londrés subió apenas un 0,16%.

Entre los datos macroeconómicos que lastran el desempeño, hoy se dio a conocer los niveles de confianza del consumidor alemán, que se ha desplomado con el índice prospectivo de GfK para noviembre de -3,1 puntos, por debajo de los 1,7 puntos de octubre. El DAX de Frankfurt cayó levemente un 0,12%.

Cruzando el Atlántico el panorama en Wall Street fue mejor. La intervención de Pelosi animó a los inversionistas el Dow Jones subió un 0,54% y el S&P 500 lo hizo en un 0,52%. Mientras que el Nasdaq trepó un 0,19%. La jornada estuvo marcada por lo buenos resultados que mostró Tesla.

Ahora, el foco está en la noche puesto que se realizará el último debate presidencial de cara a las elecciones del 3 de noviembre. En el mercado algunos apuestas que de ganar los demócratas será posible apreciar nuevos estímulos fiscales en la economía estadounidense.

En el plano local, la bolsa volvió a tener una buena sesión. El SP IPSA se empinó un 0,7% llegando hasta los 3.811 puntos. Las acciones bancarias tuvieron un importante dinamismo en la jornada con los tres bancos más grandes de la plaza expandiéndose. Bci subió un 4,25%, Banco de Chile avanzando un 2,95% y Santander con un alza de un 1,57%.