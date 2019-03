Ganancias de 24 empresas IPSA suben un 22% y rozan los US$ 10 mil millones en 2018

Bolsa & Monedas

Veinticuatro de las empresas más grandes de Chile –y que pertenecen al IPSA- acumularon ganancias por US$ 9.472 millones durante 2018, un alza de nada menos que 22% respecto al ejercicio anterior.

El ránking es liderado por Enel Americas, Copec y Banco de Chile, mientras que Entel es la única de las compañías IPSA que han reportado sus resultados (de un total de 30 empresas) que cerró el año pasado en rojo.

Los ingresos de las 24 empresas se incrementaron un 9,8% hasta los US$ 101.194 millones, mientras que los costos se expandieron un 9,7%, para llegar a los US$ 71.623 millones.

Entre los expertos se destaca que, en general, las empresas han estado enfocadas en mantener ajustados sus costos desde hace varios años, por lo que los resultados serían en parte fruto de los planes de eficiencia incorporados. Pero más importante fue el positivo desempeño de la economía.

En un reciente informe, Inversiones Security destacó que la evolución de los indicadores macroeconómicos líderes, junto con una mejora en los índices de confianza y al mayor impulso externo, reafirma su visión respecto a que la recuperación este año podría ser más rápida y más pronunciada que lo esperado por el consenso.

“Con miras hacia adelante, esperamos que algunas dinámicas continúen, en particular que el consumo de los hogares sea influenciado positivamente por el desempeño de los servicios (…) esperamos que la inversión vuelva a destacar al crecer 6,0% este año, siendo la contribución de la construcción mayor a la observada en 2018”, sostuvo Banchile Inversiones en un reciente reporte.

Perspectivas

Enel Americas –que someterá a votación un aumento de capital por hasta US$ 3.500 millones- ganó US$1.201 millones en 2018, un alza de 69%, gracias a un mejor resultado financiero neto explicado principalmente por Argentina y un menor gasto por impuestos, producto del reconocimiento en el cuarto trimestre de un beneficio tributario en Enel Distribución Goiás por US$347 millones.

En segundo lugar se ubica Copec, que registró una utilidad de US$ 1.071 millones durante el año pasado, cifra superior en 67,5% respecto al ejercicio anterior, lo que se explicó por el mejor desempeño del sector forestal, donde Arauco mejoró producto de mayores ingresos en sus principales líneas de negocio, destacando la de celulosa, como consecuencia de mayores precios durante todo el año.

Tras estas compañías se ubica el Banco de Chile, que reportó utilidades por US$ 856 millones, superando lo que ganó en el periodo Banco Santander.

Entel en rojo

En la otra vereda, Entel reportó una pérdida acumulada de US$ US$ 34 millones en 2018. No obstante, la empresa señaló que al eliminar la aplicación de una nueva norma contable incorporada el año pasado, de manera de hacer comparables los resultados, las pérdidas fueron de US$ 4,1 millones. En el mercado, se destacó que, a pesar de que la compañía mantiene desafíos importantes tanto a nivel local como en Perú, los resultados del último trimestre evidenciaron una mejora sustancial en los segmentos corporativo y en la filial del vecino país, con lo cual hay perspectivas más positivas para la compañía.

A nivel general, para este año, se espera un bueno desempeño para los bancos y la industria inmobiliaria, mientras que para el sector bebidas y retail la situación sería menos alentadora.