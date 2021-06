Reorganización de CorpGroup Banking golpea a las acciones relacionadas a Saieh, mientras Latam sigue en picada por variante delta

Bolsa & Monedas

Las acciones relacionadas al retail tampoco tuvieron una buena jornada en la bolsa local, las noticias de la rápida propagación de la variante de Covid-19 originaria de la India están atacando a las expectativas del mercado.

La reorganización en Estados Unidos anunciada por Corpgroup Banking (CGB) la semana pasada comienza a tener efecto en bolsa, específicamente en las firmas relacionadas al grupo Saieh, la cadena de supermercados SMU y el Banco Itaú Chile, donde tiene el 26% de los títulos aproximadamente.

De hecho, al cierre de las transacciones en la Bolsa de Santiago, los papeles de Itaú Chile cayeron 4,02%, mientras que los de SMU perdieron 3%.

El temor de que el grupo Saieh no pueda cancelar las deudas que mantiene con el holding Itaú Unibanco y los bonistas que compraron el bono de US$ 500 millones en 2013, provocaron el repliegue, vendiendo rápidamente posiciones en renta variable.

Esto, en un día en el que el S&P IPSA, principal selectivo de acciones chilenas, retrocedió 0,58% hasta los 4.324,18 puntos, desacoplándose del buen ánimo de los mercados globales.

Por el lado de las alzas, destacaron sólo Vapores (6,38%), Enel Chile (0,70%) y CCU (0,04%), mientras que por el lado de las caídas, la lista la lideró Cencoshopp (-4,76%), Andina-B (-4,57%) y Mall Plaza (-4,35%), además de Hites, Forus y Nueva La Polar, que también cayeron alrededor de 4% cada una.

Asimismo, fuera del índice, las acciones de Latam siguen cayendo a raíz de la llegada de la variante delta a Chile y las noticias sobre la rápida propagación de esta cepa en Europa y parte de Asia, de tal forma que al cierre de la sesión la firma registró pérdidas de 5,52%.

Dividendos de los bancos impulsan a Wall Street

En Estados Unidos, los principales índices cerraron al alza, después de que algunos de los bancos más importantes del país decidieran aumentar sus dividendos.

Tal fue el caso de Morgan Stanley, cuyas acciones subieron más del 3% luego de que el banco dijo que duplicará su dividendo trimestral, según el sitio Marketwatch. El banco también anunció un programa de recompra de acciones por valor de US$12.000 millones.

Asimismo, Wells Fargo dijo que planea duplicar su dividendo a US$ 0,20 por acción, sujeto a la aprobación de la junta, y anunció un plan de recompra de US$ 18 mil millones. Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan también anunciaron aumentos de dividendos.

Sumado a esto, los inversionistas estadounidenses celebraron que la confianza del consumidor aumentó en junio a su nivel más alto desde que comenzó la pandemia, reforzando así las expectativas de un fuerte crecimiento económico en el segundo trimestre.

De esta forma, el S&P 500 subió 0,02% hasta los 4.291 puntos, de la mano del Dow Jones que lo hizo 0,03% hacia los 34.292. Por su parte, el Nasdaq repuntó de sus caídas matutinas un 0,19% para ubicarse al cierre en los 14.528 puntos.

"La economía está en auge, el mercado de valores está subiendo, por lo que para mí tiene mucho sentido que las cifras de confianza del consumidor estén por las nubes. Si hay un buen número de nóminas no agrícolas este mes y comenzamos a avanzar en la tasa de desempleo, eso cambiará toda la narrativa de la Fed", aseguró a Reuters el jefe de negociación e investigación de Harvest Volatility Management en Nueva York, Mike Zigmont.

Panorama en Europa

Al otro lado del Atlántico, el índice Stoxx 600 avanzó 0,3% a los 456,37 puntos, luego de que los datos mostraran que la confianza económica de la zona euro alcanzó un máximo de 21 años este mes. En parte, gracias a la reapertura de ciertas economías tras los prolongados confinamientos.

De esta forma, acoplándose a la tendencia estadounidense, los índices del mercado europeo cerraron completamente al alza. El DAX alemán lideró la lista con un avance de 0,88%, seguido por el Euro Stoxx 50 que subió 0,43%, el FTSE 100 de Londrés que lo hizo 0,21%, y el CAC 40 francés que ganó 0,14% de la mano del IBEX 35 español que avanzó 0,02%.

"Sólo en mayo de 2000, en el apogeo del boom de las puntocom, vimos un sentimiento económico más positivo que ahora... La reapertura de las economías está provocando un impulso sincronizado tanto a la producción como al optimismo sobre los próximos meses entre la industria, los servicios y los consumidores ", escribieron los analistas de ING en una nota.