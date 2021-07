Wall Street cierra en rojo ante sorpresivo dato inflacionario en Estados Unidos

Bolsa & Monedas

Pese a los excelentes resultados corporativos de la banca estadounidense, el mercado terminó la sesión a la baja.

Las principales bolsas internacionales cerraron con resultados negativos en un día marcado por el inicio de los resultados de empresas basadas en Wall Street, específicamente del sector bancario y por la publicación del dato inflacionario en Estados Unidos.

Hoy se dieron a conocer los estados financieros semestrales de dos de los principales bancos estadounidenses: JPMorgan Chase & Co y Goldman Sachs. En el caso del primero, este terminó el mejor trimestre de su historia, con ingresos netos por US$ 11.900 millones, mientras que el segundo anotó ingresos por US$ 15.390 millones, mejor de lo previsto por los analistas.

"Las altas expectativas de ganancias y la orientación hacia adelante de cada empresa empujarán los mercados a un nivel más alto o la decepción puede crear un pequeño retroceso en los mercados de valores", dijo el director de inversiones de Sanctuary Wealth, Jeff Kilburg, a CNBC.

Sin embargo, el mercado se vio sorprendido esta mañana por el dato de la inflación correspondiente a junio, que mostró un crecimiento por sobre lo esperado por los analistas, con un IPC que alcanzó un 0,9%, superior al 0,5% previsto.

De este modo, el Dow Jones cayó 0,31% hasta los 34.888 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,30% a los 4.371. En tanto, a medida que los bonos del Tesoro a 10 y 30 años avanzaban hasta un 1,41% y 2,038%, respectivamente, el Nasdaq bajó 0,38% para ubicarse en los 14.677 puntos.

"Esto no va a ser música para los oídos de la Fed", comentó la directora de inversiones de renta variable global de Nuveen, Saira Malik, en una entrevista en Bloomberg TV.

"La Fed va a reconocer que la inflación va a ser más intensa en el futuro. También estamos lidiando con un crecimiento máximo de ganancias en el segundo trimestre y también con la variante delta. Eso hace que la subida sea difícil en la segunda mitad de este año", agregó.

Chile cae

La Bolsa de Comercio de Santiago se acopló hoy a la mayoría de sus pares internacionales, culminando la jornada con un retroceso diario de 1,04%. Así, el S&P IPSA -principal indicador de la plaza bursátil nacional- terminó nuevamente en los 4.199,01 puntos.

Las bajas fueron encabezadas por las acciones de Vapores, con un retroceso de 4,26%, mientras que las de Parque Arauco y Mall Plaza perdieron 3,47% y 2,97%, respectivamente.

Asimismo, fuera del índice, el primer lugar de caídas se lo quedó La Polar con una disminución de 7,78%, seguido por CGE Gas Natural que bajó 5,55%.

Por otro lado, las alzas del índice fueron lideradas sólo por Itaú Corp, cuya junta extraordinaria de accionistas aprobó esta mañana aumentar en 10,6% el número de acciones para enfrentar la volatilidad del mercado.

Panorama global

En Europa, el panorama fue un poco mejor mientras los inversionistas reaccionaron a los resultados corporativos de las empresas que conforman el S&P 500, pero pendientes de los datos inflacionarios en EEUU. Como efecto, el índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,1% después de alcanzar un máximo histórico en las primeras operaciones.

En la misma línea, el IBEX 35 español perdió 1,38%, mientras que tanto el CAC 40 francés, como el DAX alemán y el FTSE 100 del Reino, cayeron levemente 0,01%. Sólo el Euro Stoxx 50 subió 0,03%.

En Asia, los principales mercados tuvieron una buena jornada. El Hang Seng de Hong Kong cerró con una expansión de 1,63%, mientras que el Shangai Comp escaló 0,53% y el Nikkei 225 japonés subió 0,52%. CSI 300 chino logró ganar 0,18%.