Cobre sigue al alza y aumenta su precio por tercera jornada consecutiva

Commodities

La libra del metal experimentó una variación de 0,53%. El buen desempeño de hoy va en línea con la depreciación que anota el dólar multilateral.

Por tercera sesión consecutiva, el cobre vuelve a obtener variaciones positivas.

En la jornada de hoy, el precio del metal se ubicó sobre los US$ 3,22 la libra, lo que implica un aumento de 0,53% respecto al viernes de la semana pasada.

Asimismo, los futuros del commodity a tres meses sobrepasan los US$ 3,23, subiendo 0,41%.

No obstante, estos avances no son considerados de magnitud por los expertos, quienes estiman que el precio se encuentra dentro de los rangos esperados.

"Hasta ahora (el precio del cobre) lo veo más o menos plano, sigue dentro del rango de los US$ 3,20 - US$ 3,25, no ha dado sorpresas", comenta desde EuroAmerica la analista Martina Ogaz.

Para los próximos días, en tanto, el panorama parece imperturbable.

"Durante esta semana (el precio del cobre) no debería variar mucho, a menos de que pasara algo inesperado a nivel del dollar index, datos de China o en los mercados bursátiles por un alza de tasas mayor a la proyectada", agregó Ogaz.