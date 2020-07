El cobre queda a un paso de recuperar todo lo perdido en el año mientras que aumentan los recortes de producción en Chile

Commodities

Los analistas se centran en la oferta del producto ante una baja en la producción debido a las medidas adoptadas por Codelco y BHP.

Ante las dudas sobre la oferta de cobre con minas chilenas bajando la producción para controlar el avance del coronavirus, el precio del metal se apronta a recuperar todo lo perdido en el año.

De acuerdo a lo publicado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el valor del principal producto de exportación del país subió 1,06% a US$ 2,75 por libra. En este nivel se pone a tiro de cañón de los US$ 2,79 con lo que cerró el año pasado cuando comenzaba a desarrollarse el virus en China y que dejó al metal bajo los US$ 2,10 a mediados de marzo.

Más allá de una mejora en la economía mundial que fomente el consumo de cobre, los analistas se centran en el corto plazo en la oferta del producto, ante una baja en la producción chilena provocada por las medidas adoptadas por Codelco la semana pasada para disminuir la propagación del virus en Chuquicamata, paralizando las gerencias de fundición y refinería. Asimismo, la minera australiana BHP también comenzó a bajar su ritmo productivo en Cerro Colorado.

De todas formas el futuro del metal se ve propicio para la demanda. Maike Metals International, el mayor importador de China, dijo el mes pasado que la demanda se ha demostrado resistente, y niveles sin precedentes de apoyo monetario deberían impulsar los precios en el próximo trimestre.

Las estimaciones de algunos centros de estudios como Fitch Ratings proyectan un rebote de la economía china para este segundo semestre de 2020, lo que, de no registrarse una segunda ola de coronavirus, podrían ayudar al cobre con una mayor demanda del principal importador del commodity nacional.