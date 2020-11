Commodities

Futuros de cobre rompen barrera de los US$ 3,4 la libra y llegan a su mayor valor en casi ocho años

Tras afirmarse en los últimos días sobre los US$ 3,3 la libra, los precios de los contratos futuros del metal se pusieron entre ceja y ceja los US$ 3,4. Y no tardaron en llegar.

Compartir