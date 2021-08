El retorno del bitcoin: la principal de las criptomonedas retoma los US$ 50.000

Divisas

No obstante, la criptomoneda más cara del mundo, que cuenta con un valor de mercado de US$ 539,6 billones, aún resta un 21% desde que el pasado 15 de abril marcará récord en los US$ 63.410.

El bitcoin camina con paso firme en su remontada. La criptomoneda más popular se anota un 68% desde que tocara mínimos el pasado 20 de julio, en los US$ 29.865. Hoy rebasa los US$ 50.000 por primera vez desde mediados de mayo.

Varios motivos han permitido la recuperación del bitcoin. Por un lado, la posibilidad de que Amazon esté pensando aceptar la divisa como método de pago ha frenado los ataques bajistas contra la moneda y ha impulsado su cotización.

Niveles clave

Diego Morín, analista de IG asegura que los próximos días serán claves para ver si la tendencia de la divisa virtual es sostenible. Tendremos que vigilar el nivel de los US$ 45.000 como cuota psicológica importante, ya que en dicho punto se ha producido una lucha entre ofertantes y demandantes en semanas anteriores", afirma.

Actualmente, "el bitcoin tiene el reto de hacerse valer sobre los US$ 50.000, con especial atención a la zona de los US$ 52.000, ya que si consigue superar dicho nivel con volumen comprador, podría volver a estirarse hacia el rango de los US$ 55.000 y US$ 60.000", añade el experto.