Reforma previsional: subsecretaria Zaldívar responde a Rodrigo Valdés por dichos sobre el Pilar Solidario

Finanzas Personales

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, mencionó que la tramitación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados está en periodo de audiencia, el cual debiera terminar el lunes 23 de septiembre para luego votar.

En el marco de un encuentro con adultos mayores en la comuna de Estación Central, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, respondió a los dichos del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en torno al factor del Pilar Solidario de la reforma previsional que lleva adelante el gobierno.

"(El Pilar Solidario) es un factor que es bastante dinámico; el 60% más vulnerable de la población. Si todos los trabajadores tienen más ahorro o más ingresos, lo que vamos a hacer es mover este parámetro y, por lo tanto, van a poder ingresar personas distintas dentro de este 60% más vulnerables", comentó Zaldívar.

Otro aspecto que Valdés también criticó era que los seguros sociales que planea incluir la reforma -de longevidad y dependencia- funcionarían de manera similar a un sistema de reparto. Sin embargo, la subsecretaria se desmarcó de este concepto, particularmente por los incentivos que implican los seguros.

"Nosotros creemos que este mecanismo, que es a través de los seguros, no desincentiva la cotización de las personas; no así lo que ocurre con el reparto, en el cual se pueden generar situaciones en las cuales yo haga un análisis y prefiera no cotizar, o prefiera cotizar por menos, porque total igual voy a recibir un beneficio", explicó.

Tramitación del proyecto

Al ser consultada respecto a al estado de la tramitación de la reforma de pensiones, la subsecretaria comentó que "la tramitación ha sido bastante ágil. Estamos en periodo de audiencia y este periodo debe terminar el día lunes 23 (de septiembre) y luego nosotros vamos a proceder a la votación".

La funcionaria también considera que no ha habido mayor obstaculización por parte de los parlamentarios de la oposición durante las discusiones en las comisiones. "Hemos tenido un muy buen clima en el cual se ha ido desarrollando esta tramitación y nosotros esperamos que esto mismo se dé también el Senado, porque tenemos esta urgencia", mencionó.