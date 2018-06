Capitalización bursátil de SQM baja US$ 82 millones este mes

Mercados en Acción

Sin embargo, luego que las AFP se adjudicaran más del 45% del total de la oferta, el valor de la acción de la minera cayó.

El pasado 1 de junio, la minera no metálica SQM realizó un remate de una parte de sus acciones de la serie B de la compañía.

En la ocasión, el segmento de fondos de pensiones locales se adjudicó más de nueve millones de acciones -a un precio de $ 31.000 por papel- lo que equivalió al 45,70% del total de la oferta.

Así, desde el día del remate al cierre de ayer las AFP aumentaron su capital en la empresa en US$ 452,55 millones.

En el detalle, pasaron de tener US$ 30,93 millones al 31 de mayo a US$ 483,48 millones, lo que equivale al 7% del total de acciones de SQM, apróximadamente.

Desde el 31 de mayo (un día antes del remate), la capitalización bursátil ha experimentado una caída de 1,31%, perdiendo más de US$ 82,87 millones. Específicamente, en esa fecha contaba con US$ 6.302 millones y al cierre de ayer mantenía US$ 6.220 millones.

En cuanto al precio de la acción de SQM, esta ha caído 0,98%, pasando de los $ 32.899 a $ 32.576.

El 15,38% de los US$ 30,93 millones que las AFP tenían en SQM-B al 31 de mayo, se encuentran en el fondo C, que es intermedio.

Respecto a la serie A de la empresa, las Administradoras de Pensiones mantienen al 31 de mayo US$ 8,75 millones, donde el 3,5% de ese monto se encuentra en el Fondo A, el más riesgoso.

Las AFP fueron seguidas por los fondos mutuos, compañías de seguros y otras instituciones (16,8%), que se adjudicaron 3.387.903 acciones, el segmento extranjero (15%) se adjudicó 3.024.941 papeles y los inversionistas retail (11%) 2.218.377 acciones, entre otros.

El remate ocurrió días antes que se diera a conocer que los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou volverían a la compañía minera pero, esta vez como asesores estratégicos.

El 1 de junio, la demanda total fue de $ 2.530.403.798.481, lo que correspondió a un total de 4.285 órdenes de compra ingresadas al libro.