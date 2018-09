Cascadas: Leonidas Vial le gana a AFP Provida en la Corte Suprema

Mercados en Acción

Un triunfo se anotó Leonidas Vial en el bullado caso Cascadas. La Corte Suprema rechazó la demanda que puso AFP Provida contra el empresario y sus sociedades Rentas ST Limitada y Agrícola e Inversiones La Viña buscando que se le retribuya lo que habrían perdido los fondos de pensiones por las operaciones bursátiles del llamado "esquema".

Según informa El Mercurio, la Cuarta Sala del máximo tribunal del país consideró que la demanda estaba prescrita, tal como lo había señalado en tribunales de primera instancia y Corte de Apelaciones.

Además, el fallo dio un respaldo a los acusados del caso y podría hasta marcar un precedente, ya que indicó que las cuestionadas operaciones se realizaron en base a la norma, "al haberse establecido que no se ha probado legalmente que los demandados sean autores de algún delito o cuasidelito que haya causado los perjuicios reclamados en desmedro de los fondos administrados por AFP Provida".

De acuerdo a la publicación, Vial celebró el hecho el fallo, indican que "se hizo justicia. Tengo una sensación de mucha alegría, pero también tengo rabia porque ya son muchos años de estar en la tribuna y ser juzgado por todos. Aquí se demuestra que no hice nada fuera de la ley, y eso me deja muy tranquilo, como he estado siempre".

