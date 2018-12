Chilena Consolidada anticipa “buen cierre 2018” con US$ 1.000 millones en primas

Mercados en Acción

A un mes de concretar la compra de los activos de EuroAmerica, el gerente general de la aseguradora entrega los lineamientos para la compañía en Chile y dice que el próximo año se han fijado metas ambiciosas.

Un mes ha pasado desde que Chilena Consolidada, controlada por Zurich, concretó la incorporación de los activos que compró a EuroAmerica. La operación, según explica el gerente general de la aseguradora, José Manuel Camposano, es parte de un plan de crecimiento que se inició hace tres años con un horizonte de cinco y que hasta ahora va de acuerdo al cronograma.

El ejecutivo destaca que la compañía está “cerrando un muy buen año”, y proyecta que llegarán al US$ 1.000 millones de prima en los negocios de seguros de vida y generales, sin contar la incorporación de los nuevos negocios.

- ¿Cómo evalúa el proceso de fusión con EuroAmerica?

- Un proceso de integración toma uno o dos años y es muy estresante. En este caso, buscamos un sistema distinto, en el que compramos los negocios, pero no la empresa. El 5 de noviembre se concretó. EuroAmerica tenía entre 800 y 900 empleados y para acá se vinieron 250. Son los talentos que necesitábamos para aportar valor a esos negocios. Esta selección fue parte de la negociación.

- ¿Esto fue por las características de la compra o porque ustedes lo quisieron hacer así?

- Por las características de la compra. En este caso se optó en conjunto con EuroAmerica por comprar los negocios y no la empresa. De hecho, EuroAmerica sigue operando como compañía de seguros.

- ¿Por qué eligieron las líneas específicas de negocios que compraron?

- Estamos en un plan que es a cinco años y que partió hace tres, para duplicar el tamaño de Chilena Consolidada en Chile. En esta compañía hacemos siete negocios distintos, en cuatro optamos por duplicar el tamaño vía crecimiento orgánico. En los tres restantes, por la alternativa de crecimiento inorgánico. Estos son los casos del seguro colectivo de vida, seguro de vida individual y el de asset management focalizado en fondos mutuos y de inversión.

-Entonces, ¿con esta adquisición se logra este objetivo?

-Con estos tres negocios duplicamos la cartera de vida individual, pasamos a un 15% de participación de mercado en vida individual, y duplicamos el negocio de asset management, que era el más chico que teníamos. Estamos trayendo un negocio que no teníamos que es la captación de ahorro institucional.

-¿Cuando dice institucionales son AFP y family office?

-Exactamente. Podemos ser una alternativa viable para AFP, family office y para inversionistas institucionales cuando quieran invertir en Europa o Estados Unidos. También creemos que existe una gran oportunidad para ser el centro de expertiz de Zurich en Latinoamérica.

Crecimiento de dos dígitos

- ¿Cuáles son las proyecciones para el cierre de año?

- Como Chilena Consolidada estamos cerrando un muy buen año, con un crecimiento importante de dos dígitos, antes de la incorporación de los negocios de EuroAmerica. Vamos a llegar este año a US$ 1.000 millones de prima en nuestros negocios de seguros de vida y generales, antes de la incorporación de los nuevos negocios.

- ¿Y en cuanto a utilidades?

- Estamos muy satisfechos con los resultados, a pesar de que cuando cerremos el año, por la forma en que compramos estos negocios, vamos a salir con una pérdida tributaria importante, eso es reflejo del precio que pagamos por estos negocios.

- ¿Y para 2019?

- Para el próximo año tenemos metas ambiciosas, estamos incorporando estos nuevos negocios y proyectamos que deberíamos terminar con más de US$ 1.500 millones de activos bajo administración y del orden de US$ 1.300 millones de prima.

“Reforma previsional va en la dirección correcta”

-¿Cómo ven el proyecto de reforma previsional?

- Lo primero que hay que decir es que va en la dirección correcta. Lo importante cuando uno busca la solución es tener un buen diagnóstico y lo que uno ve es que va en la dirección correcta respecto al diagnóstico. Como asegurador tenemos la satisfacción de que cosas que propusimos están incorporadas. El seguro de las lagunas se originó en la asociación y lo mismo con el seguro para las personas no autovalentes.

- ¿Será atractivo para ustedes administrar el 4%?

- La única manera de responder eso es conociendo los detalles. La gran inversión que hay que hacer para captar ahorro previsional es en el riesgo operacional y la supervisión que hace el regulador es mucha. Entonces si uno se pone a pensar en la ecuación matemática de tener que captar el primer año el 0,2% o el segundo año el 0,4%, para una persona que tiene un ingreso de $ 400.000 es un ahorro mensual de 1.000 pesos. Por eso, lo que hay que entender son los requerimientos operacionales que se van a exigir y dependiendo de eso, podremos decir si es o no atractivo.

- ¿Es decir que la real competencia se debería dar cuando se cotice completo el 4%?

- Puede ser, cuando ya haya una masa. También se ha escuchado la opción de alternativas distintas como tercerizar algunas cosas o intermediar paquetes, entonces ahí ya la captación no es por una persona sino que un grupo grande y por un mínimo de años.

- ¿Considerando que además se bajan las exigencias para ingresar al mercado de AFP? ¿No les interesa como Chilena Consolidada formar una administradora o comprar una?

- Tenemos que evaluarlo. No tenemos suficiente información aún para una decisión.

-¿Ven con preocupación que se restringa la selección de las pensiones en el SCOMP?

- Hay dos principios que deberían ser los pilares en intermediación: el primero es la transparencia en la información y el segundo es la libertad de elección.

-¿Eso no ocurre en esta reforma?

-Lo que se está proponiendo en el caso del SCOMP en algunas situaciones produce más desinformación que información. Por ejemplo, se está proponiendo eliminar la clasificación de riesgo. Después se pide que se haga el ranking de las diferencias de pensiones y que se ponga el monto acumulado de la pensión de un año. Pero, las pensiones son mensuales, no anuales. Además, está el tema de la decisión, en donde como Chilena Consolidada pensamos que no debería eliminarse la oferta externa. La única posibilidad que da la oferta externa es que le mejoren la pensión, a nadie le va a bajar la pensión.

Multimillonarias pérdidas por cibercrimen

José Manuel Camposano también se refirió a ciertos elementos que podrían afectar a la industria aseguradora. Uno de esos son los riesgos por el cibercrimen. "Hay estimaciones de que las pérdidas por riesgos cibernéticos en los próximos cinco años serán por unos US$ 3 trillones", advierte el ejecutivo. El monto equivale a la economía de Alemania, Francia e Inglaterra juntas.

Dice que este riesgo es parte de una "tormenta perfecta", en términos de que se aproximan transformaciones radicales.

"Todos entienden que vienen estos cambios, pero nadie sabe exactamente en qué van a terminar. Existe la sensación de que más de alguna compañía desaparecerá si no se adapta a lo que viene", indica.

Otro de los peligros es el cambio de comportamiento de los consumidores. "Las nuevas generaciones no quieren bienes, quieren experiencias. La industria tendrá que adaptarse a eso".

También señala las modificaciones de la normativa. El gerente general de Chilena Consolidada sostiene que el regulador se asustó por la crisis del 2008 y le está pidiendo a todas las industrias financieras más capital. "Esto probablemente va a tener el efecto secundario de que se achica la oferta", estima.

Cambios en la economía es otro de los factores de riesgo. "Lo que más afecta es la baja de la tasa de interés de ahorro, que obliga a las compañías a tener resultados técnicos positivos. Con la tasa de interés baja, estás obligado a que la suscripción sea una variable crítica, no puedes equivocarte en el precio, no puedes cobrar un precio que sea más barato que los siniestros porque no existe un margen por producto de inversión", explica.

Camposano menciona además los nuevos riesgos del cambio climático. "En esta compañía históricamente teníamos en promedio una catástrofe al año, pero en los últimos años, hemos tenido cinco catástrofes al año en Chile".