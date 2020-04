Lo que debes saber este martes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

+Repunte en la mira +Presión por reapertura +Segundo plan fiscal

Las cifras y noticias respecto a la pandemia de Covid-19 son contradictorias, y sin embargo, los mercado mantienen su lectura optimista. Tras el rally de más de 7% de los índices de Wall Street ayer, las acciones asiáticas ganaron 2,64% en la sesión de hoy, a pesar de que Japón se prepara para declarar el estado de emergencia por un mes, ante el aumento de los contagios. El anuncio, eso sí, iría acompañado de un plan fiscal por US$1 billón para apuntalar la economía.

En Europa, las bolsas también operan al alza. El DAX alemán incluso acumula un avance de 20% desde el menor nivel alcanzado durante el desplome de marzo. Los futuros de Wall Street también anuncian una apertura con nuevas alzas. Incluso la libra esterlina sube 0,78% y aumenta la presión sobre el dólar, que marca una caída frente a las principales monedas, a pesar del deterioro en la salud de Boris Johnson. El primer ministro está desde anoche en cuidados intensivos, tras 11 días de combatir los síntomas de Covid-19. Desde el Gobierno aseguran que está consciente y no está conectado a un ventilador mecánico.

Los mercados parecen ansiosos por dejar atrás las caídas de marzo, y se aferran a las señales de que la pandemia podría estarse estabilizando. China reportó que, por primera vez desde el brote de la enfermedad, no se registraron nuevas muertes. Mientras, Italia, España, Alemania y Francia reportaron una desaceleración de nuevos casos confirmados. En Nueva York, se reportó la estabilización de la tasa de nuevas víctimas.

Ante las señales de estabilización de contagios, China se prepara para levantar mañana las restricciones en Wuhan y otras ciudades, Dinamarca y Austria relajarían las medidas a partir de la próxima semana. Alemania se prepara para retomar paulatinamente las actividades desde el 19 de abril. Más cerca de Chile, en Perú, el gobierno prepara un plan de tres etapas para retomar la actividad desde el próximo lunes.

Pero no todos están alineados con la idea de un pronto fin de la cuarentena. En entrevista con Financial Times, Neil Ferguson, quien dirige el equipo del Imperial College of London, advierte que ningún país tiene una estrategia clara de salida de la cuarentena. Mientras, crecen los cuestionamientos a la medida, por el impacto económico y social que está provocando.

En Chile este impacto amenaza con cobrarse hasta 75.000 empleos en el sector de la construcción, según advirtió ayer el gremio. A esto se suman los ajustes que ya se registran en la industria automotriz, con despidos y cierre de sucursales. Diario Financiero destaca en su titular las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para un proyecto que permita postergar las negociaciones colectivas. Esto se suma a la discusión de un nuevo plan fiscal con foco en ayudas para los trabajadores independientes y pymes.