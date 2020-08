Lo que debes saber este miércoles antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Reino Unido entró oficialmente en recesión por primera vez en 11 años, tras reportar una contracción trimestral de 20,4% entre abril y junio. El país no solo tiene el mayor número de víctimas por Covid-19 en Europa, sino que también es el más afectado económicamente por la pandemia. Pero eso no impide que el FTSE100 suba 0,71%, de la mano de sus pares europeos.

El alza se atribuye a las cifras por encima de lo esperado en los índices de junio. La construcción se contrajo menos de lo previsto, mientras el repunte mensual de la actividad y la producción industrial estuvo superó las proyecciones. Las cifras británicas de junio, combinadas con las alemanas y francesas, alimentan las expectativas del comienzo de la recuperación, y de que ésta gane ritmo hacia fin de año.

Los futuros de Wall Street también suben. El S&P500 avanza 0,75% a solo 25 puntos base de recuperar el nivel récord que marcó en febrero pasado. En EEUU todavía se está a la espera de un acuerdo entre republicanos y demócratas para un nuevo plan fiscal. También hay expectativas en torno a una conferencia virtual entre Washington y Beiing, que podría concretarse antes del fin de semana, y en la que se abordará el estado del plan comercial entre ambos países.

Los índices no muestran una mayor reacción ante la decisión de Joe Biden de escoger a la exfiscal y senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula. De ganar la elección, Harris se convertiría en la primera mujer de ascendencia negra y asiática en ocupar la vicepresidencia. No hay consenso en torno a qué significa la elección de Harris en materia económica. La senadora es parte del ala más progresista del Partido Demócrata, y claramente apela a capitalizar el movimiento Black Lives Matter. Durante su corta campaña en las primarias, Harris planteó ideas que apuestan a un mayor rol del Estado, incluyendo un impuesto a las operaciones financieras para financiar sus planes. Pero hasta ahora sus propuestas no parecen tan extremas como las de Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Sin embargo, analista apuntan a que Harris sería la puerta para un mayor dominio del ala más de izquierda en la Oficina Oval, en una eventual administración Demócrata.

Diario Financiero reporta de la mejora en las expectativas económicas [MV1] en el país, producto del desconfinamiento y un esperado aumento del consumo por el retiro de los fondos previsionales. Además, las trabas que podría enfrentar la portabilidad financiera debido a la pandemia.

