AFP Modelo: "Tratar de ganarle al mercado en el corto plazo no es muy recomendable, nadie tiene la bola de cristal"

Pensiones

Cuando hace diez años comenzó a operar AFP Modelo, uno de los sellos clave de su propuesta era un importante componente tecnológico que, entre otras cosas, le permitiría cobrar comisiones más bajas y apostar a ganar las licitaciones de afiliados para iniciar su arremetida en la administración de fondo de pensiones. Es una característica que les ha servido en esta coyuntura de cuarentena y teletrabajo, cuenta su gerenta general, Verónica Guzmán.

"Desde hace más de una semana sobre el 90% de la dotación de AFP Modelo se encuentra con teletrabajo o con distanciamiento social preventivo desde sus casas. La tecnología está en nuestro ADN y por eso estábamos bastante preparados para operar en condiciones como las actuales. La tecnología que tenemos nos permite coordinar todo y operar en forma remota y segura", responde por escrito a nuestras preguntas.

Ingeniera comercial de la U. Gabriela Mistral y MBA de la U. de Chile, asumió el liderazgo de la AFP a mediados de 2016. Hoy, Modelo es la segunda administradora de fondos de pensiones en cantidad de afiliados, con algo más de dos millones.

-¿Qué medidas están adoptando para la atención a público?

Con anterioridad a esta crisis sanitaria, los clientes de AFP Modelo podían realizar la mayoría de los trámites online, entre ellos la obtención de certificados y cambios de fondos. En el caso de aquellos, que no están tan familiarizados con la tecnología, podían realizar estos trámites a través de la atención telefónica. En las últimas semanas, hemos trabajado intensamente para incorporar otros trámites online, como los de pensión y retiro de las cuentas de ahorro de indemnización, para que nuestros afiliados puedan hacer todo lo que necesitan desde sus hogares, sin necesidad de ir a las sucursales.

-¿Cómo ha funcionado el sistema? ¿Han bajado mucho los trámites de pensión?

Asumo que no hay industria que no haya tenido complicaciones las últimas semanas. No obstante, a pesar de las dificultades hemos seguido operando con bastante normalidad en todas las áreas.

-¿Han disminuido también las nuevas afiliaciones? ¿Cómo proyectan que se va a dar esto hacia adelante?

Todo indica que los efectos negativos en el empleo afectan en las nuevas afiliaciones.

Caída de los fondos

-La rentabilidad ha caído drásticamente, ¿qué pueden esperar los afiliados? ¿y qué pasa con quienes están prontos a jubilarse?

En general, quienes están pronto a jubilarse tienen sus ahorros en los fondos más conservadores, lo que los deja más protegidos ante la alta volatilidad experimentada. Respecto a los más jóvenes, sugerimos que tengan una mirada de largo plazo y que estén en el fondo acorde a su edad.

Los fondos más riesgosos, tienden a rentar más en el largo plazo, pero es algo habitual que tengan altos y bajos significativos en el camino. Por ejemplo, en la crisis subprime de 2008, el índice S&P500, que agrupa a las principales acciones de EEUU, tuvo una caída muy importante, pero luego recuperó todo lo perdido y siguió subiendo de buena forma. En esa ocasión, los afiliados que se quedaron en los fondos más riesgosos, recuperaron todo y en los años siguientes siguieron ganando. Quienes se cambiaron a los fondos más conservadores, después de la caída de las bolsas, materializaron la pérdida y eventualmente, no fueron participes de la recuperación. Estas inversiones son a largo plazo, tratar de ganarle al mercado en el corto plazo no es muy recomendable, nadie tiene la bola de cristal, por lo tanto, lo recomendable es una mirada de largo plazo.

-¿Están rearmando las inversiones para detener la caída?

Todas las inversiones se están analizando y monitoreando permanentemente. La mejor estrategia es tener una mirada de largo plazo según la edad que uno tenga y buscar una eficiente diversificación, como lo hacemos en la AFP.

Normalidad, pero mejorada

-¿Cómo evalúa la acción del gobierno? ¿Le parecen adecuadas las medidas económicas anunciadas por Hacienda?

Creemos en la visión de que se debe abordar de la mejor forma posible la emergencia sanitaria, protegiendo el empleo, la cadena productiva y de pago. Esperamos que en un futuro vuelva la normalidad, pero mejorada, ya que todas las crisis son una oportunidad para aprender, pensar las cosas distintas, y crecer mejorando.

-Frente al muy probable aumento del desempleo, ¿qué medidas podrían adoptarse? ¿cómo deberían usarse los recursos de los seguros de cesantía?

El seguro de cesantía se creó para amortiguar los problemas que genera el desempleo, por lo tanto, su uso es consistente con el fin para el cual fue creado.

-¿Le parece conveniente usar los recursos de los fondos soberanos de pensiones para enfrentar esta crisis?

Siempre las necesidades son superiores a los recursos. Hay que ser rigurosos en que los instrumentos que tengan objetivos específicos, se utilicen sólo para eso. Si los usamos ahora, ¿con qué pagamos después las pensiones?

-¿Qué debería pasar con la reforma a las pensiones en este escenario?

Es de esperar que prime una visión de largo plazo y consideración de los aspectos técnicos propios de un sistema de pensiones. Esta crisis, no debiera cambiar el foco en que lo que tenemos que buscar. Esto es cómo mejorar las pensiones actuales y futuras, sin hipotecar a las generaciones siguientes.