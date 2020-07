AFP UNO: "Es absurdo que el Estado se dé una vuelta tan larga para entregar el dinero"

Pensiones

El presidente de la administradora, Ignacio Álvarez envió un comunicado analizando todos los aspectos del proyecto.

El presidente de AFP UNO, Ignacio Álvarez entregó hoy su visión sobre el proyecto que busca que las personas puedan sacar hasta un 10% de sus ahorros previsionales y que esta tarde logró avanzar a su segundo trámite legislativo.

"Pensamos que un retiro acotado, excepcional y bien hecho de los fondos de pensiones, para quienes de verdad lo necesiten, debe estar dentro de las alternativas evaluadas si el Estado no tiene la capacidad de llegar a todos los que necesitan. Es indudable que todas las medidas tienen costos, pero no por ello, no deben ser analizadas pero en forma seria y responsable. Invitamos a observar la experiencia australiana en esta materia", indicó en un comunicado.

En ese sentido, manifestó que la iniciativa presenta "4 serios problemas y además ni siquiera se han analizado los detalles de su implementación, arriesgando un contagio masivo de personas".

1. La iniciativa y el monto debería ir en ayuda de las personas que realmente necesitan los recursos, que no puedan recibir otro tipo de ayuda fiscal o del seguro de cesantía o bien, aquellos para quienes la ayuda fiscal no sea suficiente.

2. El proyecto plantea que el Estado reponga los fondos, lo cual es regresivo, porque ello significa que los chilenos más vulnerables tendrán que reponer más dinero a los que más tienen. Nos parece altamente contradictorio que se proponga algo de carácter regresivo.

3. Nos parece absurdo que el Estado se dé una vuelta tan larga para entregar el dinero a los afiliados. Álvarez indica que lo que se está proponiendo es que el Estado le entregue los recursos al fondo de pensiones de cada afiliado (devolución del Estado) y que el fondo de pensiones le entregue ese dinero al afiliado. "Si existe capacidad fiscal, la alternativa de transferir esos recursos directamente al afiliado es más simple y directa dado que el esfuerzo fiscal es el mismo en ambos casos. Por eso, en todas las experiencias internacionales el retiro es sin devolución o con devolución del afiliado (autopréstamo) pero en ningún caso el Estado repone los fondos puesto que en ese caso (si el estado va a aportar dichos fondos de vuelta) no tiene ningún sentido una triangulación larga y engorrosa en vez de que el Estado lo haga directamente", sostiene.

4. El proyecto crea un Fondo de Pensiones que "no tienen ninguna relación con la iniciativa de retiro ni con el fortalecimiento del programa de medidas para enfrentar el Covid-19. De hecho, ni siquiera se aborda el objetivo y la institucionalidad de este fondo a pesar de la relevancia que tiene una materia como esta", cuestiona Álvarez.