Defensa de la enfermera: "En el viejo sistema, al menos existía la posibilidad de pedir préstamos”

Pensiones

Luego que AFP Habitat presentara sus argumentos del caso de la enfermera de Punta Arenas que pidió rescatar la totalidad de sus fondos de pensión, hoy, la abogada Javiera Aravena, (representante legal de la enfermera) solicitó a través de un escrito al Tribunal Constitucional (TC) que se declare admisible el requerimiento, argumentando que "se cumplen todos los requisitos para declarar admisible el presente requerimiento".



El requerimiento fue presentado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el recurso de protección expuesto por Beatriz Valenzuela contra AFP Habitat.



La defensa de la enfermera precisa que en el viejo sistema de pensiones, "al menos existía la posibilidad de pedir préstamos a la entidad previsional. Eso no es posible de requerir a una AFP".



En ese sentido, el documento delinea que no es adecuado que un sistema al cual se le atribuye ser de seguridad social "no se haga cargo de una contingencia tan evidente para la vejez: el que la pensión que reciba no le alcance para pagar la vida. ¿Qué sentido tiene ser presuntamente dueña de unos dineros acumulados si no tiene injerencia alguna sobre su destino, si no puede decidir libremente sobre aquel? ¿Por qué el legislador construyó una propiedad tan nominal, que no sirve para hacer frente a contingencias tan evidentes y comunes a las personas?", precisa.



Por otra parte, señala que hay que considerar que para obtener una pensión equivalente a la remuneración de trabajador activo (alrededor de $ 1.500.000), "el sistema exige acumular casi $ 300 millones en la cuenta individual".



Bajo ese antecedente, la defensa remarca que es imposible tener ese monto con el sueldo que recibe la afiliada como trabajadora de la salud. "Con los fondos que mi representada lleva acumulados a lo largo de su vida laboral, y de los cuales es dueña, sólo le alcanzaría para una pensión aproximada de $ 200.000", advierte.



Por último, pone énfasis en que teniendo fondos para cubrir una deuda, aun exista el riesgo cierto de que Beatriz viva en condiciones de vulnerabilidad social y precariedad material. "No es adecuado, también, que la pensión que va a recibir equivalga al 18% de su actual remuneración. No es adecuado que la pensión sea inferior al sueldo mínimo", critica.