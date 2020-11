Economista jefe del BID y el retiro del 10%: "No me gustaría una discusión más populista en términos de que se sigan retirando más recursos"

Pensiones

El chileno Eric Parrado manifestó que lo relevante también es que las transferencias del Estado a los más vulnerables lleguen "más rápidamente".

El avance del proyecto que permite un segundo retiro de parte de los ahorros previsionales continúa generando discusión. Y no solo a nivel interno.

El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eric Parrado, abordó el tema durante una clase magistral para dar cierre al Diplomado de Periodismo Económico, impartido por la Universidad Católica en colaboración con la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (Aipef).

"Si uno tuviera que dejar de lado todas las otras consideraciones en términos de la pandemia, el hecho de retirar el 10% de los ahorros para las pensiones es una mala idea. Eso hay que plantearlo así porque estamos cambiando los objetivos de los ahorros de largo plazo para poder usarlos hoy", señaló el economista chileno ante consultas de los asistentes a la conversación vía Zoom.

El exsuperintendente de Bancos aludió a la discusión para autorizar el nuevo retiro, haciendo un llamado a no caer en discusiones que podrían ser "populistas".

"El primer retiro del 10% ya es historia, ya pasó, pero lo que no me gustaría es que exista una discusión más populista en términos de que se sigan retirando más recursos que están destinados para pensiones y no para el consumo actual. Esa línea fina hay que tratar de defenderla en términos de que uno puede entender la necesidad de la gente por un lado, pero por otro hay que ser bastante cuidadosos en que esto no se transforme en una discusión populista", recalcó.

De todas maneras, el ejecutivo también reconoció la necesidad de que las ayudas estatales a los sectores más vulnerables lleguen de forma más inmediata.

"Hay que entender el contexto en el que estamos hoy en términos de que el impacto, sobre todo en los segmentos más pobres, ha sido muy fuerte y lo que uno esperaría es que las políticas fiscales expansivas a través de subsidios y transferencias puedan llegar más rápidamente para no tratar de tener esta discusión", argumentó.

Visión regional

En su exposición, el ex asesor del Ministerio de Hacienda realizó un diagnóstico de la situación de América Latina y el Caribe con relación a los impactos de la crisis sanitaria y económica.

Para el economista, esta discusión se debe situar previo a la pandemia debido a que el "sector venía con múltiples preexistencias, hoy tenemos un enfermo que venía enfermo de antes con otras enfermedades como la baja productividad, la polarización política en algunos países y los problemas sociales", afirmó.

Esta situación se puede reflejar, según Parrado, en la disminución sostenida de crecimiento que se viene arrastrando desde hace décadas, ya que "antes pudimos crecer a tasas sobre el 5% como región y hoy tenemos un crecimiento bastante pobre", dijo.

A esto se le suma que hoy se vive lo que autodenominó como una "triple parada súbita": "Se ha restringido la movilidad de las personas, el comercio ha sufrido un impacto en volúmenes y precios, y finalmente están los flujos financieros en términos de que los inversionistas salen de la región para ir a lugares más seguros".

Es por esto por lo que fue claro en decir que América Latina se está volviendo el epicentro del efecto sanitario y económico de la pandemia. De esta forma, el economista aseguró que, de todas las incertidumbres que conlleva la pandemia, una de las pocas certezas es que "la región va a salir más endeudada, más pobre y desigual".

Las "estrepitosas caídas" en las tasas de crecimiento y el aumento del desempleo son algunas de las cifras que dan cuenta del impacto en el sector: "Brasil tiene una caída de -11,4%, Chile de -14,1% y Argentina casi un 20% de caída en un solo trimestre. Si a eso le sumamos que en la región la caída de las plazas de trabajo está en torno al 18%, se sabe que para salir jugando de este túnel pandémico vamos a necesitar hacer una serie de reformas para la sustentabilidad macroeconómica".

Para Parrado, las prioridades se centran en las medidas de cuidado de la salud durante la pandemia y la preservación de la economía en términos de apoyo a las familias, a las empresas, al sistema financiero y a la estabilidad fiscal.