Gobierno se anota un triunfo: diputados despachan reforma previsional al Senado

Pensiones

La sala de la Cámara de Diputados estuvo votando las nuevas indicaciones del proyecto por más de una hora.

Tras casi 15 meses de debate en la Cámara de Diputados, finalmente la reforma de pensiones pasó a siguiente trámite legislativo en la comisión de Trabajo del Senado.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, —quien firmó un protocolo de acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana e independientes— agradeció el respaldo de la mayoría de los diputados al apoyar una iniciativa que favorecerá a más de 800 mil adultos mayores.

"Con este paso en la Cámara de Diputados, y tras haber logrado llegar a un acuerdo con parte importante de la oposición que valoro y agradezco, podemos seguir avanzando y soñar en cumplir nuestra principal meta: comenzar a pagar mejores pensiones en el menor de los plazos posibles. Como lo hemos reiterado muchas veces, nuestros jubilados no pueden seguir esperando", señaló la secretaria de Estado.

En lo sustantivo la iniciativa consagra un aumento de la actual tasa de cotización de 10% a 16%, alza que se hará en forma gradual y de cargo del empleador. De ese incremento, un 3% será destinado a complementar el ahorro personal de cada trabajador, y el otro 3% a un nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario.

"El proyecto original que presentó el Gobierno, era un proyecto absolutamente distinto. Este proyecto, con las indicaciones que se presentaron y ahora con estos perfeccionamientos que se van a incorporar en la discusión en el Senado (...) incorpora solidaridad de manera muy decidida, incorpora un organismo estatal robusto, que la idea es que sea quien administre estos nuevos fondos, y que por cierto busca que se mejore las pensiones tanto de los actuales como de los futuros pensionados", explicó Zaldívar.

Asociación de AFP: "No va en el camino correcto"

Tras la aprobación del proyecto, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, señaló que la necesidad de una reforma a las pensiones "es urgente y no se pone en duda, pero con el proyecto despachado por la Cámara no vamos en el camino correcto. Se debilitan las cuentas individuales y el ahorro de los trabajadores, perjudicando la construcción de mejores pensiones para los futuros trabajadores".

"Esta nueva cotización de 6% que administrará un ente público, no sólo agrega mayores costos para los afiliados sino que la mitad de esa cotización no se podrá heredar", criticó.

Reacciones de la oposición

Tras finalizar la votación, el diputado Gabriel Silber (DC) uno de los que lideró las últimas negociaciones con el Ejecutivo reconoció que fue una decisión compleja. "Obviamente tuvimos que dejar de lado la calculadora electoral. Lo cómodo habría sido votar en bloque como oposición y haber mantenido el status quo, pero a un costo social importante", indicó.

Silber además señaló que están haciendo viable que exista una nueva ley de pensiones que comience a poner fin al sistema de AFP. "Sin duda, seremos apuntados y objeto de presiones de todos lados, pero en política, estamos para hacer viable lo imposible", remarcó.

Desde el Frente Amplio, la presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Convergencia Social) aseguró que continuarán instalando "la necesidad de contar con un sistema mixto, para que se puedan garantizar pensiones básicas y eso sólo se logra con la solidaridad. Se puede completementar con la capitalización individual", sostuvo.

"Para nosotros es bien lamentable tener que decirle esto a la ciudadanía, que no podemos aun darles una buena noticia en materia de pensiones", puntualizó.

En tanto, el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC) destacó que se logró un avance. "Aunque la reforma no contiene todo lo que hubiésemos querido, es un avance. Era impensado que tuviéramos una parte de la tasa de cotización destinada a solidaridad", detalló.

"Esperamos que el protocolo de acuerdo que se firmó (con la DC e independientes) efectivamente tenga eco en el Senado y podamos tener todavía pasito más en el trámite que viene", insistió Flores.

Por último, el diputado del Partido Socialista, Gastón Saavedra lamentó el resultado de la votación. "El parlamento ha perdido una oportunidad histórica de encontrar un nuevo pilar previsional que necesita el país, enfocado en la seguridad social. Ese era el acuerdo que esperaba la ciudadanía. Se han privilegiado los acuerdos sin bases. Una vez más se vota en favor del Gobierno pero sin contenidos, simplemente favoreciendo el negocio de las AFP", sostuvo.

Detalles de la propuesta

El acuerdo alcanzado con parlamentarios de la DC e independientes mejoró la propuesta inicial del Ejecutivo en cuatro puntos centrales. El primero de ellos es que se elevó de 2,5 UF a 2,7 UF (cerca de $80 mil) el beneficio que se pagará a las mujeres pensionadas con al menos 8 años de cotizaciones y que se financiará con el nuevo ahorro colectivo solidario. Asimismo, los hombres con cotizaciones de al menos 12 años, recibirán 2 UF ($56 mil, aproximadamente).

También se acordó fortalecer el ente estatal que administrará el 6% y que funcionará como una "Agencia"; y traspasar al fondo de ahorro colectivo solidario, los dineros de rezagos o herencia que permanecen en los fondos de las AFP porque no han sido reclamados por titulares o herederos de afiliados fallecidos. Esto implica sumar unos US$ 300 millones al nuevo pilar de ahorro colectivo y mejorar los beneficios.

Por último, el acuerdo contempla extender de 10 a 20 años el plazo para restituir los recursos que aportará el fisco, para financiar los beneficios en los primeros años del nuevo ahorro colectivo.

Respecto al actual funcionamiento del sistema de AFP, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora medidas que aumentarán la competencia, como por ejemplo la entrada de actores sin fines de lucro y de cooperativas creadas por afiliados. Establece, además, medidas que mejorarán la calidad de los servicios y que permitirán una mayor participación de los afiliados en las AFP y las inversiones de sus ahorros. También se contemplan ajustes que obligaran a las AFP a devolver a los cotizantes, parte de las comisiones cobradas cuando la rentabilidad sea negativa, y pagar las cuotas mortuorias de los afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto.