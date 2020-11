Oposición en picada contra decisión del Gobierno de ir al TC para bloquear avance de nuevo retiro

Pensiones

Parlamentarios y presidentes de partido reaccionaron molestos ante la confirmación del Ejecutivo.

Luego que el Gobierno ingresara al Tribunal Constitucional el anunciado requerimiento para frenar el segundo retiro de 10% de los fondos de las AFP, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), advirtió que junto con la senadora Ximena Rincón (DC) defenderán la reforma constitucional de retiro ante el organismo, para lo cual serán representados por el constitucionalista Tomás Jordán.

El diputado también señaló que el paso del Ejecutivo resulta "insólito" tanto política como jurídicamente, porque "va contra la voluntad de millones de chilenos que están esperando esta solución frente a una situación de angustia; pero también, porque una reforma constitucional, por definición es constitucional. La única vez que se ha recurrido al TC contra un proyecto de reforma constitucional fue el año '73, además, por un tema de forma".

Walker recalcó que en el TC defenderán lo que "soberanamente" resolvió el Congreso. Y agregó que el argumento del Gobierno respecto de que le corresponde la iniciativa exclusiva es "muy malo", porque dicha exclusividad la tiene sobre proyectos de ley en materia de seguridad social y no de reformas constitucionales aprobados por amplia mayoría.

Respecto al argumento de que el Congreso estaría iniciando una suerte de camino constitucional paralelo Walker dijo que es "una falacia", porque lo que está haciendo es ejercer el poder constituyente derivado.

Por otra parte, el que se esté afectando materias de seguridad social de "supuesta iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es un argumento para los proyectos de ley, no para los proyectos de reforma constitucional", esgrime el diputado, ya que a su juicio lo que hace el proyecto de reforma es regular el ejercicio del derecho a la seguridad social, establecido en la Constitución y que "la propia Organización Internacional del Trabajo, a propósito del primer retiro, dijo que debe entenderse en sentido amplio; es decir, el derecho de las familias a tener un ingreso durante la pandemia".

Por otro lado, Walker esgrimió que el sistema de capitalización individual no está establecido en la Constitución, sino a través del Decreto Ley 3.500, por lo que dijo tener "mucha confianza" en desestimar los argumentos del Gobierno en el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la senadora Rincón señaló que no se entiende que el Gobierno recurra ante el TC en el segundo retiro, si no lo hizo en el primero, "cuál es la razón de inconstitucionalidad, hoy día, que no existió en el primero", interpeló la parlamentaria opositora al mandatario.

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, donde también ya se aprobó la reforma, Alfonso De Urresti, señaló que es una medida "extemporánea" del Ejecutivo y apuntó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien acusó de actuar "de espalda a los millones de chilenos que esperan contar con mayores recursos" y dijo que el secretario está "profundamente equivocado".

Timoneles rechazan decisión

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, señaló que "es un despropósito que el Gobierno acuse de actuación inconstitucional a 2/3 del Parlamento, que es el quórum con que se aprobó el segundo 10% en la Cámara de Diputados, incluyendo a gran parte de parlamentarios de Chile Vamos" y advirtió que la decisión del Ejecutivo "puede terminar en una crisis institucional".

En la misma línea, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, anunció a través de su cuenta de Twitter que "pediré a abogados constitucionalistas de mi partido que defiendan el 10% original en el TC. Esta mala política de retirar fondos previsionales de trabajadores para emergencias, se debe a la inacción del Gobierno".

Por su parte, el timonel de la DC Fuad Chahin instó al Gobierno a que "deje de bloquear soluciones que no ha sido capaz de dar. En lugar de consensuar, de dialogar, de buscar acuerdos reales, el Gobierno lo tira voladeros de luces en el Congreso y luego bloqueos en el TC. Ese no es el camino de la solución, que fortalece la democracia ni que viabiliza los acuerdos de los que tanto habla el Gobierno y que es tan incapaz de construir". Además, añadió que este camino no va a llevar a una "derrota".