Senadores de oposición destacan profesionalismo de nueva ministra del Trabajo aunque lamentan renuncia de Monckeberg

Pensiones

Tras asumir como titular de Trabajo, María José Zaldívar aseguró que tendrá una política de "puertas abiertas".

Pasado el mediodía, el Presidente Sebastián Piñera anunció su cambio de gabinete y –tras aceptar la renuncia del extitular de Trabajo Nicolás Monckeberg- designó a la exsubcretaria de Previsión Social, María José Zaldívar como la nueva ministra del Trabajo.

En sus primeras declaraciones como secretaria de Estado, Zaldívar afirmó que avanzará en los proyectos "que benefician a una mayor cantidad de chilenos lo antes posible y por cierto a tener las puertas abiertas y tender al diálogo".

Asimismo, reconoció que habrá nuevos asuntos que tendrá que estudiar. "Hay una cantidad de nuevos temas que tengo que comenzar a analizar, creo que lo primero es empezar a despedirse de los antiguos equipos, comenzar a trabajar con los nuevos, vamos a tener un enorme desafío hacia adelante", manifestó.

Visión de los senadores

Tras ser consultada por la nueva ministra, la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD) valoró las aptitudes de Zaldívar, señalando que es competente, particularmente en materia de previsión social. Sin embargo, la senadora entregó palabras para el ministro saliente. "Lamento el alejamiento de Nicolás Monckeberg con quien a pesar de todas nuestras diferencias, habíamos logrado instalar una mesa de conversación en torno a temas laborales complejos", sostuvo.

Respecto a la reforma de pensiones, cuestionó los anuncios del mandatario y aseguró que como oposición exigen un incremento del 25% en las pensiones solidarias. "Nos preocupa que el Presidente siga insistiendo en mantener en una sola propuesta legislativa el tema de las pensiones. Le hemos dicho desde el primer día que separe lo del Pilar Solidario, él propuso un aumento del 20% y nosotros decimos un 25%, pero creo que es un debate más en profundidad", indicó.

Muñoz insistió en que la iniciativa debe separarse y manifestó que ella rechazaría lo ya aprobado en la Cámara Baja. "Queremos un sistema solidario de seguridad social y no este maquillaje a las AFP. Personalmente creo que habría que rechazar lo que viene de la Cámara de Diputados porque realmente no presenta lo que hace mucho rato estamos buscando como nuevo sistema de pensiones", puntualizó.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), también destacó el profesionalismo de la exsubsecretaria, especialmente en materia previsional. "Para el proyecto de ley de pensiones, no tengo la menor duda de que está absolutamente capacitada", señaló.

Sin embargo, cuestionó el foco de la reforma e indicó que espera que Zaldívar esté abierta a escuchar todas las visiones. "Mi preocupación es que está muy enamorada de su proyecto. El problema, más allá de sus capacidades que son excelentes en términos profesionales, es saber si tiene la voluntad o no de escuchar con lo que los chilenos están pidiendo que se relaciona con la inequidad que tiene el sistema de pensiones. El proyecto del gobierno y las indicaciones presentadas no se hacen cargo del problema de la solidaridad y necesitamos que cuando la gente se pensiones, no empobrezca. Uno desea que cambie el lineamiento del gobierno en esta materia y no escuchamos nada en las palabras del presidente Piñera", puntualizó el parlamentario.