Zahler y propuesta de pensiones del Gobierno: “Sería ideal que el 3% de solidaridad pasara a un 6%”.

Pensiones

Además, el ex presidente del Banco Central no cree que la reforma vaya a tener un gran impacto en el empleo.

Esta mañana el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, expuso en la clase magistral "Desafío 2020: Cómo enfrentar la economía en un Chile que cambió", organizada por la Universidad Católica y la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (Aipef), y se refirió a los ajustes que presentó el Gobierno ayer a la reforma previsional.

En cuanto a lo planteado por el Ejecutivo, el economista destaca la creación de un pilar de mayor solidaridad, pero cree que aún se podría hacer más: "Es muy débil comparado con lo que debiera ser un sistema de seguridad social para un país como Chile, donde el componente de solidaridad y el componente de reparto sigue siendo muy pequeño".

Sobre la Institución Pública Autónoma- la nueva entidad que se encargaría de administrar los nuevos seis puntos de cotización adicional planteados por el Gobierno-, sostuvo que "me parece bien que hayan más regulaciones y más proposiciones para que el sistema tenga menor ilegitimidad, como la que tiene hoy dia socialmente".

Respecto a la propuesta de la oposición, de aumentar la cotización previsional a un 6% pero que vaya íntegramente a un pilar de reparto, Zahler la considera "más realista", puntualizando que sería "ideal que el 3% de solidaridad pasara a un 6%".

Pero para el ex presidente del Banco Central las propuestas de Gobierno y oposición todavía son insuficientes respecto a otros problemas que tiene el actual sistema de pensiones, como las lagunas laborales.

"Se sigue privilegiando un esquema que claramente en Chile no ha funcionado", declaró, agregando que "la realidad es que el sistema de reparto no fue sostenible. O sea, estamos comparando un sistema no sostenible con otro sistema no sostenible".

Acerca del impacto que la reforma pudiese tener en el mercado laboral, el experto piensa que va a ser menor de lo que se piensa y que dependerá de la gradualidad que se tenga, sosteniendo que se "ha sobredimensionado el impacto que tiene el costo del empleo en el empleo".