El Brexit y sus circunstancias

Cartas

Señora Directora:

Ahora que Boris Johnson está contra las cuerdas, es la oposición la que debe saber qué hacer. Y no me refiero a la muy importante batalla táctica de si aceptar o no elecciones antes del 31 de octubre. Hasta ahora, laboristas, liberales demócratas y nacionalistas escoceses han sido firmes opositores a Johnson y un no-deal Brexit. Pero una cosa es saber a qué uno se opone y otra saber lo que uno quiere.

El liderazgo de Corbyn en esto ha sido titubeante. Al haber apoyado el "leave", es muy difícil para él sostener las riendas de un posible nuevo gobierno. No con los liberales demócratas, al menos.

Lo más probable es que un liderazgo de otra persona, sin el estigma del Brexit y con antecedentes más moderados (Corbyn es visto como muy socialista), deba tomar el mando de un futuro nuevo gobierno, quizás con miras a un nuevo referéndum. Y eso si los populistas como Johnson o, peor, Nigel Farage, no consiguen volver a engañar a la gente en una nueva elección, pintando al Parlamento y a los tribunales como los enemigos del pueblo.

Marcelo Muñoz Perdiguero