El gasto público debe ser focalizado

Cartas

Señora Directora:

El concepto de focalización ha sido muy vilipendiado durante los últimos años. Se debe recordar que en el debate de los “Mínimos Comunes” incluso se propusieron medidas mucho más agresivas y costosas en cuanto a lo que existe hoy con el IFE Universal. No obstante, no deja de ser cuestionable seguir universalizando cuando se llega a personas que ya recuperaron su trabajo y quizás ya no necesitarían recibirlo.

Es importante recordar que en el principio, el IFE se originó para alcanzar a los más afectados por la crisis sanitaria que afectaba al país, que correspondía a una población sumamente vulnerable que, por lo general, habían perdido su empleo o no podían salir a trabajar dado que tenían empleos muy precarios y no formalizados.

La focalización busca concentrar todos los esfuerzos en quienes en realidad lo necesitan, especialmente cuando el tipo de política que se utiliza considera montos importantes para el presupuesto familiar y el gasto del Estado. Por ello resulta fundamental que después de este período de emergencia sanitaria avancemos hacia un retiro gradual, priorizando sólo en quienes siguen siendo afectados por esta crisis.

Paulina Henoch

Libertad y Desarrollo