El mito de la guerra de precios

Cartas

Señora Directora:

El Covid-19 golpeó fuerte al sector inmobiliario por la paralización de obras, generando incertidumbre económica y social, a partir de la cual muchos pronostican una baja o "guerra" de precios, lo que hay que mirar con cautela para no generar falsas expectativas.

¿Cómo se explica que hoy exista la incongruencia de tener más stock, menores ventas y precios más altos? La respuesta es clara: por mucho que exista un momentáneo sobre-stock, en situaciones normales no toma más de 15 meses agotarlo, por lo cual no han existido grandes descuentos de departamentos en el centro. Sí, incentivos para comprar, como flexibilidad de pagos, meses de gracias, que no afectan los precios de venta.

Hoy, 55% de la población mundial vive en ciudades y en 2050 será 68%. La demanda por viviendas aumentará, sumada a normativas que elevan el precio del suelo y de la construcción, interés de inversionistas por comprar y tasas actuales, explican que los precios en Santiago Centro suban a pesar de que las ventas bajan.

El 17 de noviembre entra en vigencia la Ley de Aporte al Espacio Público, puede aumentar hasta 44% el valor del suelo y subir en más de 10% los precios. Este efecto es bastante mayor al que tuvo el IVA.

Roberto Bascuñán

Gerente General Inmobiliaria Norte Verde