La verdadera víctima de la interpelación

Cartas

Señora Directora:

La respuesta del Ministro de Hacienda a la interpelación de la semana pasada es inquietante. Aclaró que la carga tributaria de Chile debe subir para disminuir la brecha con la OCDE. No explicó que componen la carga tributaria las contribuciones a la seguridad social, impuestos corporativo, a los sueldos, al patrimonio y su transferencia, IVA, etc.

Nuestro impuesto corporativo es uno de los más altos del mundo, no es por tanto el problema. Lo son los impuestos por ingresos personales y las contribuciones en seguridad social, cuyas cargas son las menores del mundo. Sólo en IVA estamos a nivel promedio, y patrimonial acercándonos al promedio.

El nivel de tributación de una economía indica los recursos para el financiamiento de servicios públicos, inversión en infraestructura o redistribución; y estima el estrés impuesto a la economía por el sistema tributario. En nuestro modelo, considerar la contribución social dentro de la carga no es razonable, porque comprende conceptos que no entregan recursos al Estado necesariamente como reembolso de prestaciones médicas y hospitalarias, etc.; por ende, genera distorsiones.

La variable clara que queda por modificar para disminuir la brecha es aumentar la tributación de los ingresos personales y sueldos.

Pobre clase media.

Isabel Véliz, Socia de FM02