No más royalty, ¡todo lo contrario!

Cartas

Señora Directora:

Coincido plenamente con aquellos que han señalado que la discusión debe basarse en datos, no slogans, pero es un hecho que entre los países mineros del mundo Chile es el segundo con mayores impuestos a esta industria.

¿Qué conviene más? ¿Que 10 empresas tributen 50, o que 30 tributen 40? En el primer caso se recaudan 500 y en el segundo 1.200. La respuesta es obvia.

Y esa ni siquiera es la mejor parte, porque asumiendo que tenemos una buena institucionalidad y todas las empresas desarrollan proyectos sustentables, a esas cifras hay que agregarle otros beneficios, como el empleo, los contratos comerciales y el aporte social. En general un gran proyecto minero genera unos 3.000 empleos, unos 600 contratos y hace un importante aporte social. Por lo tanto, la multiplicación en eso es también es exponencial. En pocas palabras, la minería genera un enorme y positivo "ecosistema".

Lamentablemente, muchos parten de una premisa falsa, porque asumen que da lo mismo lo que hagamos, siempre existirá minería, y así, "¿qué importa que paguen un poquito más?" Pero sí importa y muchísimo, porque no somos los únicos, hay muchos países mineros y la competencia va creciendo, poco a poco nuevos países entienden esta lógica y se hacen más atractivos para las grandes empresas mineras, que tienen un portafolio de proyectos y van priorizando aquellos donde se den las mejores condiciones.

Por lo tanto, no podemos analizar el tema sólo desde la realidad local e inmediata, sino con una mirada global. Lamentablemente, no lo hemos hecho así y casi sin darnos cuenta hemos perdido grandes oportunidades: desde 2014 no se han construido nuevos grandes proyectos mineros en Chile.

Tenemos que revertir el rumbo y avanzar justamente en la dirección contraria, para que sean muchos más proyectos sustentables, que generen más recaudación tributaria, más trabajo de calidad, más contratos comerciales con empresas chilenas y más aporte social.

Miguel Baeza Guíñez

Master en Derecho y Políticas Mineras, University of Dundee