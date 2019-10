Sociedades de inversión y patentes municipales

Cartas

Señora Directora:

Sorpresa causó el último fallo de la Corte Suprema contra la Municipalidad de Lo Barnechea - consignada por DF en su titular de ayer- al determinar que una sociedad de inversión pasiva no está afecta al pago de patente municipal, decisión distinta a la que venía tomando el máximo Tribunal.

No obstante, uno puede apreciar que la votación de la Sala fue 3-2, estando conformada por dos abogados integrantes (externos al Poder Judicial) que votaron a favor del recurso. Por lo que podría ocurrir que, con una integración de ministros titulares, se vuelva a los fallos tradicionales que, desde el año 2010 aproximadamente, estiman que este tipo de sociedades sí deben pagar patentes. De no ser no ser así, se podría confirmar que nos encontramos ante un cambio de criterio.

Sin desmerecer la trascendencia y correcta doctrina de la sentencia, la solución real del fondo del asunto debería provenir de un cambio legislativo que aclare las obligaciones de estas sociedades de inversión pasiva, como así también los efectos que dicha modificación podría generar en las arcas de las distintas municipalidades.

Ignacio Iriarte Magadán

Socio Recabarren & Asociados