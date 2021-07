Un nuevo unicornio

Clemente Pérez

Clemente Pérez Abogado, Máster en Políticas Públicas

Clemente Pérez

NotCo se ha transformado en el segundo “unicornio” de Chile (empresa valorada en más de mil millones de dólares) en poco tiempo. Esto es “más importante que ganar el Mundial”, dijeron influencers como el Economista Flaite en Twitter.

El hecho de que haya más de un unicornio tiene la gracia de que permite destacar el ecosistema de emprendimiento en el país. Ya no se trata de una genialidad de alguien, sino que también revela el mérito de un grupo de iniciativas que han llevado a valorar el emprendimiento como motor de una nueva economía, basada en el conocimiento, en la tecnología, y que de paso,, busca también proteger al planeta.

Hoy existen más de 1.000 startups en Chile, según la Corfo. Y aparte de los dos unicornios (NotCo y Cornershop), habría cuatro centauros (valorización sobre US$ 100 millones) y más de 30 que califican como Little Ponies (sobre US$ 10 millones).

El emprendimiento hoy se valora y reconoce en un amplio espectro, lo que no es poco, en tiempos en que hasta el himno nacional es motivo de protestas. De hecho, el único candidato que no manifestó interés por el emprendimiento, Daniel Jadue (su asesor económico dijo “no vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas PYME, siempre pasa”), perdió inapelablemente. Sebastián Sichel, en cambio, describe con orgullo haber sido emprendedor y hasta Gabriel Boric (poco amigo del libre mercado y de la integración económica, y que de hecho votó en contra del TPP11) plantea varias ideas para promover el emprendimiento en su programa.

Pese a todo esto, lo cierto es que emprender en Chile no es fácil. Nuestros mercados son pequeños. Además, existe esa cosa chaquetera tan típica nuestra que hace que nadie sea profeta en su tierra. Cornershop tuvo que internacionalizarse antes de poder levantar plata. Lo mismo NotCo: sus primeras lucas siempre vinieron de afuera.

De hecho, la mayoría de los inversionistas ángeles y de los fondos de venture capital en Chile te piden los estados financieros de varios años, y haber alcanzado el punto de flotación, para empezar a hablar. Los family offices tienden a preferir el negocio inmobiliario para poner los dividendos de la empresa familiar.

El Estado tampoco ayuda mucho. La burocracia y la permisología están cada vez más complejas. Además, a diferencia de otros ecosistemas, muchas universidades están bastante desconectadas del mundo productivo, y no pocos de sus académicos lo miran con recelo. Los propios fundadores de Cornershop han manifestado que emprender en Chile es especialmente difícil.

Es de esperar que el éxito de estas startups contagie al empresariado chileno a confiar más en el emprendimiento nacional. Y que logremos desarrollar mejor el mercado de capital de riesgo. Mientras algunos inversionistas hacen cola en el aeropuerto de Miami para sacar sus lucas, inversionistas extranjeros están apostando por nuestros emprendedores como nunca antes lo habían hecho.

Gloria y honor a estos emprendedores. Ojalá vengan varios más detrás de ellos, y se genere el clima de confianza en nuestros emprendedores, para que realmente podamos decir que tenemos un ecosistema fuerte, dinámico y que motive a las nuevas generaciones.