DF Conexión a China | China y sus “policy entities”

Alberto Yastremiz Deputy General Manager, China Construction Bank Chile

Alberto Yastremiz

Para retomar la senda del crecimiento, Chile necesita seguir invirtiendo significativamente en infraestructura, transporte, energías renovables, y muchos otros sectores en donde grandes empresas chinas ocupan un lugar de liderazgo, con productos y servicios sumamente competitivos y una presencia global, realizando las más increíbles obras de ingeniería en todos los rincones del mundo, siendo los mayores proveedores de paneles solares fotovoltaicos, buses eléctricos, etc. Estamos viendo una creciente presencia de esas empresas chinas en Chile, pero todavía lejos de su potencial.

Un ángulo a analizar en este proceso podría ser el rol de las “policy entities” de China, importantes motores de la inversión China en el extranjero y herramientas geopolíticas que incluyen al China Development Bank (“CDB”) con foco en financiamientos de mediano y largo plazo en proyectos de Energía e Infraestructura, el Export-Import Bank of China (“China Eximbank”) apoyando el comercio exterior y las políticas de “Going Global”, y China Export & Insurance Corporation (“Sinosure”), cuya principal función es garantizar el repago de créditos otorgados o cuentas por cobrar de importadores/compradores en otros países.

Estas instituciones han hecho significativas inversiones en Latinoamérica. Entre 2005 y 2019, China Exim y CDB han invertido (bajo diferentes mecanismos) US$ 137 mil millones en la región, sobre todo en firmas estatales, energía, infraestructura y minería. Los principales destinos de estas inversiones fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, que representan el 92% del total. Al régimen venezolano lo han apoyado con US$ 62.200 millones. Otros 12 países se reparten el resto. Después de un peak de US$ 35.600 millones en 2010, los montos han venido cayendo rápidamente y en 2019 fueron solamente US$ 1.100 millones.Por el lado de Sinosure, según información disponible, entre 2015 y 2019 ha realizado operaciones por unos US$ 1.300 millones en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Ecuador y Perú.

Un dato llamativo es que Chile prácticamente no figura en la lista de países destinatarios de estas inversiones, tal vez por el amplio acceso de sus empresas y proyectos a los mercados de capitales, tanto locales como internacionales. También podría ser que China eligió “poner sus fichas” geopolíticas en países más alienados con sus intereses y que prometían un mayor o mejor retorno sobre esa inversión.

Personalmente, esperaría ver a futuro un mayor apalancamiento de las grandes empresas chinas en sus policy entities, de la misma manera en que lo han venido haciendo desde hace décadas los grandes exportadores americanos, canadienses, europeos, japoneses o coreanos, solo por citar algunos ejemplos, quienes naturalmente buscan a sus Eximbank o similar como partners en sus procesos comerciales, entendiendo que el financiamiento de la venta es una parte integral del proceso de la exportación.

Cuando las grandes empresas chinas y sus policy entities entren a Chile en conjunto aplicando a grandes proyectos, serán imbatibles.

(Esta columna refleja exclusivamente la opinión del autor y no la de CCB Chile)