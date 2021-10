¿Es prioridad un ecosistema de emprendimiento dinámico?

Columnistas

EDUARDO BITRAN Académico Universidad Adolfo Ibáñez, presidente del Club de Innovación

Todas las candidaturas presidenciales han expresado su compromiso por estimular el emprendimiento dinámico. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones se requiere definir políticas públicas coherentes con el propósito. La evidencia comparada muestra que uno de los instrumentos clave para fortalecer el ecosistema de emprendimiento innovador es el desarrollo de una industria de capital de riesgo local, especialmente para las fases tempranas de las startups.

Este es un desafío significativo, aunque llevemos una parte importante del camino ya avanzada. Una de las principales barreras al desarrollo del capital de riesgo son las de fallas de coordinación. No se crean vehículos de inversión de riesgo a menos que exista un flujo relevante de startups tecnológicos y, a su vez, estos no florecen si no hay financiamiento de riesgo. Es por ello que el Estado asumió desde los 90 un rol preponderante en desarrollar un ecosistema de emprendimiento dinámico, impulsando como ningún otro país emergente el financiamiento de capital de riesgo de fases tempranas y, al mismo tiempo, creando capacidades de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica desde el ámbito de la Ciencia y Tecnología. Este esfuerzo de décadas ya muestra resultados interesantes en productividad,

Es necesario seguir construyendo sobre lo avanzado y no retroceder en ámbitos clave.

Condiciones necesarias son fortalecer las instituciones y marcos jurídicos confiables para el desarrollo de negocios, así como la institucionalidad pro competencia y generar regulaciones que aseguren un campo nivelado para no coartar la innovación (a veces disruptiva) del emprendimiento tecnológico. Se debe también avanzar en fortalecer la infraestructura de conocimiento e innovación tecnológica y su conexión con el desarrollo de negocios innovadores, y al mismo tiempo mejorar los esquemas de financiamiento de capital de riesgo de fases tempranas por parte de CORFO.

Asimismo, debemos sustituir el financiamiento vía deuda que existe en la actualidad, por inversión con instrumentos de capital en fondos de capital de riesgo de fase temprana. Esto generará más incentivo a que los administradores tomen riesgos tecnológicos. Para las fases de escalamiento, CORFO podría convertirse en "fondos de fondos", así se facilitaría la atracción de inversionistas institucionales y de grandes patrimonios. Por último, se deben mantener los beneficios tributarios de la ley única de fondos (LUF) para fondos de inversión privada que se verifique se orientan exclusivamente al capital de riesgo.

Consolidar el ecosistema de emprendimiento dinámico debiese ser prioridad de política pública del próximo gobierno, cualquiera sea este. Resulta clave para aumentar la productividad y la creación de empleo de calidad, estimular la competencia en los mercados y democratizar el emprendimiento de impacto e inclusivo, además de sofisticar la estructura productiva del país.