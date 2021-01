La verdadera transformación

Columnistas

Anna Gretchina, Ingeniero Civil Industrial UDD, #SoyPromociona

Anna Gretchina

62 años le tomó al automóvil llegar a 50 millones de usuarios, 50 años al teléfono, tres a Facebook, 17 meses a Instagram. En tan solo 19 días Pokemón Go ya había llegado al mismo nivel.

La velocidad exponencial con que los nuevos productos o servicios tecnológicos se masifican sorprende por si sola, pero es aún más impresionante si la analizamos desde la perspectiva del tiempo que toma el recambio generacional en una organización.

Tradicionalmente, la idea de realizar cambios llegaba de la mano de unos pocos. Se sometía a largos análisis y resistencia, se adaptaba, y el tiempo de a poco, inclinaba la balanza hacia los cambios. Lentamente la organización se iba olvidando que antes las cosas se hacían de otra forma. Todo llegaba a una calma relativa, hasta que una nueva idea tocara la puerta.

Hoy, ese largo ciclo es impensable. Vivimos una evolución constante, que no parece tener un punto final. Y lo que en realidad necesitamos es transformar la forma personal y organizacional de enfrentar los cambios para navegar, de manera exitosa, en este entorno lleno de incertidumbres.

Lo único constante es el cambio: Los sucesos del último año pusieron a prueba máxima nuestra capacidad de adaptación. Estamos cansados, deseando volver a la normalidad, pero sabemos que el futuro viene con más incertidumbres. Creo que es fundamental aprender a convivir con los cambios de manera positiva. Es tanto o más importante que un buen plan, el preguntarse tempranamente qué vamos a hacer cuando las variables cambien. Crear escenarios y tener oportunamente diálogos constructivos puede ser crítico al momento de enfrentar las incertidumbres.

Necesitamos a todos: Por Ley, cuota, imagen o convicción las minorías (y no tan minorías) se han ido integrando a las organizaciones. Mucho se ha dicho de las ventajas de la diversidad en todos los niveles. Mucho se ha dicho también sobre los ambientes inclusivos. Pero desde mi punto de vista la pregunta clave es: ¿Están realmente dadas las condiciones para que todas las buenas ideas lleguen a ser escuchadas o el ambiente del que habla más fuerte es el que aún predomina?

Todos los caminos llevan a Roma: lo importante es saber qué es Roma. Cuál es el propósito y el destino real. Muchas veces definimos los propósitos como una parte del proceso y hacemos el proceso más eficiente sin buscar caminos alternativos. Pero cuando tomamos un taxi, en realidad no queremos el taxi, queremos una reunión exitosa, el abrazo de un familiar, una tarde tranquila o una nueva aventura. No encontraremos nuevas respuestas sólo haciendo mejor y más rápido lo mismo de siempre. Entender el real propósito detrás de cada tarea es fundamental.

Los silos están destinados a morir: blanco versus negro, izquierda versus derecha, ricos versus pobres, Capital versus regiones. Muchas veces vemos el mundo de manera binaria, cuando en la complementariedad es donde están las verdaderas soluciones. Lo difícil es reconocer los sesgos, emociones e historias asociadas, abrirse a escuchar, a dar y recibir.

La importancia de un aún: ¿Cuántas veces nos encontramos con un "no se puede" como respuesta? Pero en un mundo que cambia tan rápido, una mejor respuesta debería ser "no se puede aún" y todavía mejor "no se puede aún, pero busquemos la solución". A principios de marzo pasado muchos aseguraban que el trabajo remoto en ciertos cargos era impensable. Algunos le agregaban el aún, recalcando que faltan años. Tan sólo unas semanas después el mundo había cambiado. ¿Cuántas cosas que usamos hoy en la vida diaria hace poco habrían parecido sacadas de una película de ciencia ficción?

Estamos en el primer mes de un nuevo año, después de un 2020 complejo, doloroso. El 31 de diciembre, el planeta entero, a las 23:59 estaba deseando un nuevo y mejor año. Y aquí estamos, con esperanzas, dudas, incertidumbres. Pero lo único que realmente sabemos es que este año será como ningún otro en la historia de la humanidad. El resto tenemos que construirlo, preparándonos, escuchando todas las ideas, identificando el propósito, compartiendo y buscando soluciones constructivas a todos los "no se puede".