Un nuevo mercado laboral

María José Zaldívar Abogada, ex ministra del Trabajo

Qué duda cabe, la recuperación del empleo es hoy prioridad.

La pandemia ha causado efectos profundos en el mundo del trabajo, que probablemente significaran cambios que modifiquen para siempre la forma de concebirlo. Con esto me refiero no sólo al enorme y significativo avance que significó la masificación del teletrabajo, sino también a la flexibilización de los horarios, las condiciones de funcionamiento, los contratos y las expectativas de protección social e ingresos.

Las actuales cifras de empleo del INE sitúan el desempleo en 11%, mientras en paralelo diversos estudios demuestran que la oferta laboral aumenta como pocas veces, sino nunca, se ha visto en una crisis económica, evidenciando un desacople.

Al respecto, los datos del INE al trimestre febrero-abril 21 entregaron algunas luces. De las personas que se encontraban buscando trabajo, un 56% revisó y contestó anuncios de empleo, el 54% envió currículum a empresas o instituciones, o un 44% de las personas pidieron recomendaciones. Del grupo de personas que no está buscando un empleo, un (26,7%) se debe a motivos de estudios, un (22,5%) por responsabilidades familiares permanentes, un (11,3%) está jubilado, un (10%) está pensionado o no puede por motivos de salud (10,2%), representando en su conjunto al 80,7% de las personas que no buscan empleo.

Es evidente, entonces, que los empleadores enfrentan hoy desafíos mayores a la hora de atraer trabajadores. Mientras tanto, el Estado deberá asumir la tarea de intermediar en este nuevo contexto, generando políticas públicas innovadoras, acorde a las necesidades de las empresas del futuro, de los emprendimientos y de las exigencias de trabajadores que esperan mucho más de quienes les emplean.

En un país marcado por los cambios sociales y las elecciones constantes de este 2021, las propuestas de los candidatos presidenciales en esta materia han sido variadas. Los focos están puestos en temas claves como recuperar la capacidad de crear empleos formales dignos, con aporte Salarial Permanente, facilitar la formalización de los emprendimientos, y aumentar capacitación y rediseñar el Sence. Promover una mayor conciliación entre la vida personal y laboral, reducir las brechas de género, incluso se propone la recuperación económica centrada sólo en el empleo femenino. Mejorar los subsidios al empleo existentes y avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, sobre la base de la promoción de la corresponsabilidad social.

De todas ellas, la capacitación parece ser la de más largo alcance y la más desafiante. Esto, porque ello implica no solamente cambiar al Sence y generar nuevos cursos más acordes con los tiempos. Significa también concebir el mundo laboral como una proyección del capital humano que como país queremos generar. Definir cómo veremos a los trabajadores de Chile en 20, 30 o 40 años. En ello tienen roles clave los estudios de prospección de empleo que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha estado empeñado en potenciar -junto a programas de intermediación laboral que nos entreguen una visión más completa de las necesidades y expectativas de empleadores y de los trabajadores-, como también el aporte conjunto de los centros de formación técnica y universidades.

Este será un paso ineludible que debemos abordar cuanto antes, para no quedarnos en esfuerzos cortoplacistas que nos dejen sin herramientas suficientes en el futuro ante nuevos panoramas imprevistos y extremos.