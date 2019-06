El capitalismo cuestionado

Matko Koljatic

Matko Koljatic Profesor Titular Escuela de Administración PUC

Raghuran Rajan, profesor de la Universidad de Chicago, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ex presidente del Banco Central de la India y autor del libro del año 2010 del Financial Times –“Fault Lines”– ha publicado un nuevo libro: “The Third Pillar”, generando controversia en los Estados Unidos.

Rajan sostiene que el mercado y el Estado han traicionado a la gente -a las comunidades en que vivimos- abriendo espacios al populismo que nos llevará a un mundo peor. A este libro se pueden sumar varios más de reciente aparición, de otros autores que coinciden en afirmar que el capitalismo está en crisis. Quienes los escriben son personas influyentes, como Ray Dalio y Peter Georgescu (ambos ejecutivos norteamericanos importantes), y ensayistas muy conocidos en Estados Unidos como Anand Ghiridharadas y Shoshana Zuboff, ubicándose todos ellos entre los best sellers del último año en ‘no ficción’.

¿Está el capitalismo en crisis? La pregunta se la hizo la revista Fortune a los CEO de su lista del Fortune 500, que agrupa a las empresas más grandes de los EEUU. En su encuesta anual les pidió a los/las gerentes generales que dijeran con cuál de las siguientes tres afirmaciones estaban de acuerdo:

–El capitalismo está en crisis y necesita una revisión importante para servir mejor a la sociedad.

–El capitalismo no está en crisis, pero se beneficiaría de algunas modificaciones para servir mejor a la sociedad.

–El capitalismo funciona bien como está.

Solamente el 5% de los encuestados eligió la primera opción. Y el 24% eligió la última. La gran mayoría, 71%, estaba en la categoría media.

Probablemente el editor de Fortune se sorprendió con el resultado y decidió encuestar online a los suscriptores de la revista. Las respuestas fueron aún más sorprendentes: los lectores de Fortune son un poco más negativos respecto al estado del capitalismo que los CEO de las grandes empresas: un 33% de ellos se inclinó por la primera opción (el capitalismo está en crisis) y solamente el 11% de los lectores estuvo de acuerdo con la afirmación de que “el capitalismo funciona bien como está”. En resumen, una amplia mayoría de los grupos -71% de los CEO y 56% de los lectores- concordaron en que el capitalismo “se beneficiaría de algunos ajustes para servir mejor a la sociedad”.

A nivel local, no conozco de encuestas recientes en que se haya hecho una averiguación similar, pero presumo que los resultados serían todavía más críticos del capitalismo. Es cosa de recordar la satanización del lucro que se ha hecho en los últimos años en sectores completos de la economía (como la educación y las pensiones, por ejemplo), o los frecuentes debates sobre fallas del mercado y de funcionamiento de las empresas en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Dice el refrán popular que “no hay humo sin fuego”. Pienso que esa expresión se aplica bien, y a nivel mundial, a esta situación. Las empresas de hoy son muy distintas a las de un par de décadas atrás, han ido mejorando en su relación con sus stakeholders, pero las percepciones de esa relación siguen siendo negativas. Es un imperativo, entonces, seguir avanzando en nuestra comprensión de lo que espera la sociedad y darle cumplimiento.