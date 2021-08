Los viajes de negocios no se recuperarán pronto y tal vez no importa

Pilita Clark

Él era de baja estatura y tenía aproximadamente 40 años, el cabello pálido, una mirada fría y la voz acerada.

“Todos los líquidos tienen que estar en una bolsa de plástico de no más de 20 por 20 centímetros”, dijo sin emoción, mientras yo estaba en la línea de seguridad en el aeropuerto de Londres Stansted hace unos días.

Yo tenía dos bolsas, ambas del tamaño incorrecto, y dentro de una había un artículo que el hombre declaró que iba a confiscar de inmediato: repelente de mosquitos.

“¡Pero he volado con estas cosas durante años!” me quejé. “¿Y dónde está la regla que dice que una bolsa debe ser de 20 por 20 centímetros?” Detrás de mí en la cola, sentí la exasperación que muestran las personas cuando se dan cuenta de que están en la presencia del peor tipo de viajero: un idiota.

El hombre de seguridad tenía razón. La regla del tamaño de la bolsa ha existido desde al menos 2006, según mostró más tarde una búsqueda en Google, y aunque las reglas del repelente de insectos son menos claras, yo debería haberlo sabido.

El hecho de que no he estado dentro de un aeropuerto durante casi 18 meses no era una buena excusa. Tampoco lo era el inquietante temor de que otro funcionario estuviera a punto de encontrar que yo había cometido un error según las interminables reglas del Covid-19 que hay que seguir para subir al avión. Ni el miedo a que, si alguna vez llegaba a abordar el vuelo atiborrado de Ryanair a España, tendría suerte de salir ilesa de la experiencia.

Todo el asunto me dejó con un pensamiento abrumador: si este es el futuro de volar, solamente para unas vacaciones de verano, los viajes de negocios van a estar en problemas durante bastante tiempo.

Los jefes de las aerolíneas que predicen un “renacimiento” en los viajes de negocios, como lo hizo Ed Bastian de Delta Air Lines en junio, pueden sentirse reconfortados con la idea de que las vacaciones son opcionales, mientras que los viajes de trabajo son esenciales.

Pero la pandemia del Covid-19 ha expuesto una gran verdad tácita sobre los viajes de negocios: muchos de ellos se hicieron por razones que no tenían nada que ver con los negocios.

Antes de la pandemia, un viaje de negocios ofrecía la combinación ganadora de salir de la oficina y llegar a un nuevo lugar al que siempre habías querido visitar, o un destino conocido con atracciones aún por verse.

Injustamente, los viajes de trabajo también te permitían evitar la monotonía doméstica al tiempo que realzaban tu importancia. Por supuesto que querías estar en casa para esa noche de padres y maestros el próximo mes, pero ¡ay! Tenías que ir a una maldita conferencia de negocios en Aspen. O Bali. O Barcelona y todos los demás destinos que alguna vez iluminaron un calendario laboral con una promesa tan brillante.

Si crees que esto suena demasiado cínico, considera lo que 3.850 viajeros de negocios en 25 mercados globales les dijeron a los investigadores en una encuesta encargada por SAP Concur, una empresa que vende software de gestión de viajes de trabajo.

Un impresionante 96% estaba dispuesto a volver a los viajes de negocios y el 65% estaba “muy dispuesto”. Pero cuando se les pidió que listaran las razones personales por las que desean viajar de nuevo para negocios, 54% de ellos mencionaron el deseo de establecer conexiones con clientes y colegas mientras que 52% -casi la misma cifra- de los encuestados dijeron que querían “experimentar nuevos lugares”.

Además, el 41% admitió que estaba interesado en “tomar un descanso de su vida cotidiana” y el 19% dijo que simplemente quería salir a algún lado.

No los culpo ni un poco. Y aunque el Covid-19 ha demostrado de manera exhaustiva que gran parte de la vida laboral se puede desempeñar de manera fácil y económica en una pantalla, los viajes de negocios nunca desaparecerán por completo.

Todos sabemos que es mejor presentarse en persona para, digamos, inspeccionar el edificio de una fábrica antes de que tu empresa lo compre, o persuadir a un cliente para que firme un gran contrato con tu empresa en lugar de un nuevo rival hambriento.

Personalmente, quiero entrevistar a las personas cara a cara en sus entornos naturales, en lugar de hacerlo en una pantalla.

Pero también sé que, antes de 2020, habría pensado que era imposible realizar algo como una oferta pública inicial desde casa en Zoom. Luego conocí al fundador de una empresa británica que acaba de hacer precisamente eso, con mucho éxito.

Claramente, la pandemia ha arruinado tanto planes como predicciones, pero realmente me sorprendería si los viajes de negocios se recuperan pronto a algo parecido a lo que eran.