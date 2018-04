Que el mapa no choque con el territorio

Columnistas

Estimados lectores,

No falta nunca en un grupo la persona que declara que no le "interesa la política". Lo dicen casi con un dejo de orgullo, como si lo que pasara en el Congreso y La Moneda fuera algo tan distante de su vida que no vale la pena gastar un minuto entenderlo. Semanas como la que recién terminan muestran una vez más lo poco acertado de esta postura.

En DF nos tocó reportear mucho estos días la huelga de Latam y sentarnos en la mesa de pauta a tratar de armar el puzzle en que se enfrascaron la empresa y el sindicato. Una y otra vez nos aparecían artículos, prohibiciones de reemplazo, normas de nuestra legislación laboral (antigua pero principalmente de la reforma impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet) que impedían una salida consensuada a la paralización. Y mientras los expertos se dedicaban a mover sus fichas en esta maraña de complicaciones, algunas zonas extremas del país se quedaban aisladas y miles de pasajeros tuvieron que reagendar sus vuelos.

Las últimas jornadas en el conflicto de Latam deberían ser leídas como una advertencia más para la buena evaluación previa de políticas públicas, que mapee zonas grises, que se ponga en escenarios de estrés, que se adelante al uso de la legislación para movidas de interés particular. La misma reforma laboral que entró a regir ¡en 2017! deberá ser revisada en términos de adaptabilidad, como publicamos esta semana adelantando los lineamientos propuestos por el nuevo ministro de Trabajo.

También esta semana en nuestra edición de hoy de DF Weekend entrevistamos a rectores y expertos para tener un panorama de la situación financiera de las universidades que adscribieron a la gratuidad y que ahora tienen un plazo para decidir si se suman a la nueva legislación aprobada. Según las proyecciones, para este año el déficit para los planteles podría ser de más de US$100 millones.

El mismo fallo de Dominga, que esperamos durante más de una semana atentamente en la sala de redacción, muestra la importancia de revisar a conciencia los procesos para lograr que el camino hacia una inversión sea pavimentado en el respeto de las comunidades, el desarrollo económico y la certeza de las normativas.

La historia económica reciente es enfática en demostrar que las políticas y las regulaciones – especialmente en el eje de la libertad y la estabilidad- son lo que explica que los países mejoren el nivel de vida de sus habitantes. Este año hay varios proyectos que se presentarán de acuerdo al cronograma anunciado por la nueva administración, algunos de los cuales tienen impacto importante para trabajadores, inversiones y negocios, como la reforma al sistema previsional y la nueva propuesta impositiva. Es rol de los medios, ciudadanos y de la clase dirigente estar con especial atención para ofrecer a la ciudadanía cambios que pasen las pruebas, parafraseando el título del famoso libro de Michel Houellebecq, que el mapa no choque con el territorio.

Y en otros temas que destacamos esta semana en Diario Financiero, pusimos la lupa en grandes empresas chilenas y extranjeras. Analizamos la nueva hoja de ruta de Falabella tras el anuncio de la salida de Sandro Solari de la primera línea de gestión, los planes de Gaston Bottazini, el nuevo CEO. Y a nivel mundial, estuvimos atento a los resultados del primer trimestre de las grandes tecnológicas que mostró un Facebook inmune al escándalo Cambridge Analytics, un twitter "en azul" pero que mostró cautela en seguir la recuperación al mismo ritmo y un fuerte Amazon con ganancias duplicadas con respecto a los mismos meses de 2017.

Y para quienes quieren leer algo fuera del molde este fin de semana, les recomiendo uno de los artículos ganadores del premio Pulitzer 2018 en la categoría reporteo explicativo. Se trata de una línea de trabajo que tomaron The Arizona Republica y USA Today Network combinando textos, videos, podcast y realidad virtual para analizar las dificultades del anuncio de Donald Trump de construir una muralla en la frontera con México.

Muy buen fin de semana a todos