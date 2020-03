La tarea es construir, no reinventar

Editorial

n un seminario realizado ayer, el ministro de Hacienda puso el acento en un punto clave que no se releva lo suficiente en el debate nacional de los últimos años, gran parte del cual se ha centrado en una idea (y una agenda política) de “refundar” al país en distintas dimensiones: que el progreso consiste en construir sobre lo edificado, no en demolerlo; en seguir avanzando, no en desandar lo ya recorrido; en aprender de los errores, no en repetirlos esperando distintos resultados.

“En el debate que viene es fundamental reconocer y apelar a la evidencia de lo mucho que Chile progresó en estos años. Y hay que decirlo con fuerza y sin vergüenza, ya que los datos están ahí”, sostuvo, en una frase que sorprende, lamentablemente, por lo pertinente que resulta al momento actual.

En efecto, lo que hace pocos años se manifestó en el concepto de la “retroexcavadora para destruir los cimientos del modelo neoliberal”, hoy podría tener un símil en la idea de “la hoja en blanco” desde la mirada más radical del proceso constituyente, que niega toda legitimidad al texto actual. Esa lógica, en el discurso de algunos actores sociales y sectores políticos, se extiende también a otras áreas, como las pensiones, los impuestos, la salud, e incluso la democracia representativa.

Es preciso combatir la noción de que reconocer y celebrar los logros de las últimas décadas es, de alguna manera, “defender el pasado” o “cerrarse al cambio”. Lo que el titular de Hacienda hizo, como debiera hacerlo la totalidad del mundo político, fue recordar que los vacíos no se llenan pasando por alto los logros, y que los errores no se corrigen ignorando los aciertos.

Desde luego, ningún progreso es posible —ni gradual ni maximalista— si persisten niveles de violencia vandálica que violentan a diario el Estado de derecho y trastocan las vidas de millones de chilenos, así como discursos que tácitamente la justifican bajo una acomodaticia definición de “protesta social”. El propio ministro lo enfatizó días atrás. En esto, sin embargo, el gobierno sigue en deuda.