Líderes empresariales potencian emprendimientos en el sur

Balloon + YPO reúne a estos dos mundos que convergen en el trabajo de mujeres de las localidades de Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas.

Balloon + YPO: acelerando el cambio en pareja es el programa de Balloon Latam, empresa social que promueve la acción colectiva para impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades de América Latina, en el que connotados empresarios pertenecientes a la Red Internacional YPO Chile intercambian conocimientos con emprendedores nacionales con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de la comunidad.

En esta oportunidad, en la provincia de Llanquihue y durante cinco días, se reunieron dieciséis empresarios pertenecientes a esta red de liderazgo de directores ejecutivos del mundo con ocho mujeres emprendedoras de Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas para potenciar el desarrollo de sus negocios.

“Fue una experiencia de enriquecimiento y colaboración mutua, que nos corrobora que todos podemos ser agentes de cambios, simplemente tenemos que reunirnos y trabajar en post de un objetivo común”, aseguró la directora de Chile de Balloon Latam, Florencia Mesa tras finalizar el programa.

Por su parte, el presidente de YPO Chile y actual gerente general de Inversiones Torca, Roberto Bianchi, manifestó que “programas como este son súper importantes ya que nos permiten conectarnos con cosas que van más allá de nuestro día a día, mostrándonos realidades distintas e integrándonos no solo con una unidad de negocio, sino que también con una comunidad, con un empresario que tiene una historia familiar y empezar a ver las cosas desde esa perspectiva y no solo de una mirada empresarial”.

Los rubros de los emprendimientos iban desde pastelería libre de gluten y comida rápida vegana, hasta inclusión laboral pasando por juguetes de contenido patrimonial, telares de lana de oveja, artesanía textil, fieltro agujado que replica aves del rio Maullín y la integración de la cultura mapuche.

Para Alicia Catalán, emprendedora dueña de Caviahue Sangucheria Inclusiva, que está a cargo de su hijo César con Síndrome de Down y tres amigos con capacidades diferentes, esta fue una experiencia fantástica ya que “me aportaron y entraron en esta lucha de inclusión laboral que tengo. Se fueron dando cuenta que no es fácil y me contribuyeron con energía y herramientas concretas para que yo pueda seguir”, aseguró.