"Hay que apostar por tu identidad y concentrar los recursos en lograr la mejor información y producto digital"

El Mundo de España y todos sus suplementos tuvieron utilidades históricas de casi 12 millones de euros en 2019, lo que supuso una mejora significativa respecto al resultado de 6,1 millones logrado en 2018.

Vicente Ruiz, Subdirector y Managing Editor Digital de El Mundo explica que el 2019 fue un gran año porque lograron combinar un incremento de tráfico muy importante su nuestra web (y su correspondencia en ingresos publicitarios) con fuertes ajustes en los gastos. "Se eliminaron muchos gastos que no tenían incidencia en nuestro producto principal, que es la información", señala el español. Además, en 2019 lanzaron su paywall, que pese a no haber tenido mayor incidencia el año pasado, sí la ha tenido este 2020.

- ¿Dónde se enfocaron para realizar la política de ahorros sin pasar a llevar la capacidad editorial?

Se recortaron muchos gastos estructurales y se eliminaron todos los que no tenían un impacto directo en las cuentas o en nuestra producción informativa. Se eliminaron algunas secciones o suplementos y revistas que no funcionaban para centrarnos en nuestras grandes marcas.

- ¿Qué hace que El Mundo haya tenido un desempeño mejor que la gran mayoría de los grupos editoriales en el mundo?

No creo que lo que está pasando con El Mundo sea un caso aislado. Creo que lo que está pasando en la coyuntura actual provocada por la pandemia es que las grandes marcas de información están marcando la diferencia. En momentos de confusión, los lectores están recurriendo a marcas sólidas y fiables para informarse. Por eso estamos en máximos históricos de lectores y está triunfando nuestro modelo de suscripción. Pero lo mismo está sucediendo en otros grandes medios de todo el mundo: The New York Times, Le Monde, The Guardian.

Receta sólo conozco una: apostar por tus señas de identidad sin miedo y que los recursos se concentren en lograr la mejor información, además de en el mejor producto digital.