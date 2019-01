Super Bowl: Los comerciales que marcarán el mayor duelo deportivo del año

Tendencia

Durante los últimos diez años, los spots publicitarios de 30 segundos pasaron de costar US$ 2 millones a US$ 5 millones.

- El trofeo Vince Lombardi para el ganador del Super Bowl es diseñado por la joyería Tiffany & Co, está hecho de plata y pesa cerca de cuatro kilos. Vale US$25.000.

- Los precios de los tickets para ver el partido van desde US$ 2.700 hasta US$ 9 mil (Desde los $ 1,7 millón y los $ 5,7 millones).

- US$ 605 millones fueron las ganancias del Super Bowl 50 y es la cifra a superar este año por los organizadores.

Otro que quizás será de los comerciales más esperados, son los trailers que trae Disney, que ha confirmado su participación en el Super Bowl según un informe de AdAge, sin embargo aún no ofrece detalles de cuáles son los contenidos que van a transmitir, pero ya los fanáticos comienzan a especular y entre los más esperados pueden ser "Star Wars: Episodio IX" y "Avengers: Endgame".

Esta vez, no solo repiten las marcas como Doritos, Budweiser, Skittles, entre otras, sino que debuta el cantante colombiano, Maluma, con una publicidad hecha para la cerveza Michelob, en la que los robots superan a los humanos en retos físicos pero no pueden disfrutar de una celebración en la que se encuentra el artista.

Pero no solo los amantes del deporte esperan con ansias el evento, sino también los fanáticos del espectáculo aguardan por el show de medio tiempo , donde importantes artistas como Michael Jackson, Bruno Mars y hasta Lady Gaga se han presentado, incluso la expectativa que generan los comerciales de las diferentes marcas mundiales se ha vuelto uno de los momentos mas esperados del encuentro.

Y claro, porque este domingo cuando a las 20:30 horas de Chile se vean las caras los Angeles Rams y los New England Patriots, alrededor de 114 millones de espectadores a nivel internacional seguirán el duelo por televisión.

