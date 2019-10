Iniciativa de la OEA que apuesta por impulsar la innovación se realizará por primera vez en Chile

Transformación Digital

El encuentro Americas Competitiveness Exchange apunta a reunir a crear lazos de colaboración y conocer el ecosistema de innovación nacional.

Por primera vez Chile será escenario de la iniciativa Americas Competitiveness Exchange (ACE), liderada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que es apoyada por Corfo y la Universidad del Desarrollo (UDD), y que apunta a dar a conocer el ecosistema local de emprendimiento.

En la actividad, que se celebrará desde el 6 y hasta el 10 de octubre, se mostrarán casos exitosos de emprendimiento, innovación, inversión estratégica y alianzas público-privadas que contribuyen al desarrollo económico, en el marco del proceso de transformación digital del sector productivo, el Estado y la sociedad en general.

"Nuestro objetivo es ser el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo en términos de competitividad e innovación. Estamos convencidos que la innovación y la incorporación de tecnologías es fundamental para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, y por eso es fundamental formar redes sólidas entre los miembros de la ACE y el ecosistema local", señaló el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.

La UDD será la entidad anfitriona de la iniciativa, que contará con la participación del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; el abassador, U.S. States to the Organization of American States (OAS), Carlos Trujillo; el executive secretary for Integral Development, OEA, Kim Osborne, y el prorrector de la UDD, Ernesto Silva.

La 12° versión de la ACE reunirá a tomadores de decisiones de América y de otras regiones, quienes conocerán hubs de innovación, compañías destacadas, instituciones académicas y centros de investigación.

El vicerrector de Investigación y Doctorados de la UDD, Sergio Hernández, comentó que "El ACE 12 permitirá conocer cómo el Estado de Chile, el Sector Privado y la Academia, desde sus respectivos roles, están haciendo esfuerzos significativos y sinérgicos por potenciar la innovación y el emprendimiento en el país, asumiendo que la transformación digital es un eje esencial de estos procesos".