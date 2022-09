Ocho enseñanzas de los multifondos

Pensiones

Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP.

En el mes de los 20 años de los multifondos de pensiones, se pueden resumir en ocho las principales lecciones aprendidas, de un modelo que ha demostrado que la pensión esperada de los afiliados que han transitado por los multifondos, es mayor cuando -desde jóvenes-, los afiliados invierten en fondos con más renta variable y, a medida que avanzan en años, moderan su elección.

1. Largo plazo. Los fondos de pensiones son vehículos de inversión de largo plazo. Por ello el balance de su gestión debe hacerse en períodos largos, sin perjuicio de tomar decisiones intermedias debidamente informadas, mirando más el fututo que el pasado de corto plazo.

2. Capacidad de recuperación. En medio de las turbulencias de los mercados y de precios, con retrocesos fuertes en el valor de los activos, cambiar de fondo en forma precipitada puede provocar pérdidas difíciles de recuperar. Mientras los instrumentos estén en las carteras de los fondos, aunque hayan bajado de precio, tienen la posibilidad de recuperar el valor perdido en un tiempo prudente. Esta oportunidad desaparece si las personas deciden cambiar de fondo en medio de la baja, porque en el instante en que cambien de portafolio, hacen la pérdida.

3. Fondo: una decisión personal. La selección de fondos es una decisión personal. Nadie mejor que uno mismo sabe cuáles son sus condiciones, de los recursos de que dispondrá en la vejez y otros atributos personales, de forma tal que la selección se relacione con su perfil. La sugerencia más general y prudente, es que los afiliados tengan presente su edad y los años que le faltan para pensionarse, para elegir fondo, ya que son los parámetros que considera la asignación automática cuando las personas no eligen fondo en forma activa. La ley tiene la precaución de no asignar a nadie en forma automática, cualquiera sea la edad, a los fondos de los extremos, A y E. Además, prohíbe que las personas que se encuentran a 10 años de la edad de pensionarse tengan sus fondos obligatorios en los Tipo A, de mayor riesgo. Y los afiliados pensionados por Retiro Programado no pueden optar ni por los A ni por los B. Con esto la ley se asegura que este grupo de afiliados no corra altos riesgos de baja de valor de los fondos.

4. Todas las inversiones tienen riesgos. Todas las inversiones, cualquiera que éstas sean, están sujetas a riesgos, incluso las inversiones en instrumentos de renta fija, que son más estables. Esto, porque a pesar que se invierte en ellos conociendo su rendimiento o tasa de interés, no están exentos de variaciones, debido a que son instrumentos que se transan en mercados formales. Si bien la tasa está definida en el momento de adquirir el instrumento, su valorización dependerá de la situación del mercado, porque deben valorarse de acuerdo a los precios del mercado. Si llega a término, arroja el interés pactado.

5. Las crisis pasan. El sistema de pensiones ha superado varias situaciones muy complejas. Los mercados se recuperan y con ello el valor de las inversiones, y muchas veces esto ocurre antes de lo que se anticipaba al comienzo de la crisis.

6. La plata no se pierde. Aunque el rendimiento de las inversiones haya caído de valor y se informe de rentabilidades negativas, la “plata no se ha perdido”, ya que los mercados se recuperan y con ello el valor de las inversiones. No se debe confundir baja de valor con pérdida. La pérdida se hace efectiva, si se venden los instrumentos a bajo precio.

7. Cambios implican riesgo. No es adecuado cambiar constantemente de fondo, o, en otras palabras, aumentar el riesgo. Eso, porque esa es una estrategia de inversionistas de corto plazo (habitualmente expertos), que no es el caso general de los afiliados al Sistema de Pensiones. Una baja transitoria de valor puede convertirse en pérdida efectiva para el afiliado si éste da orden de venta de sus instrumentos a la AFP, lo cual ocurre cuando se decide cambiar de fondo. Si no hay tal venta de instrumentos, la cartera sigue integrada por los mismos títulos a un menor valor, pero esos instrumentos pueden recuperar precios, como la historia de los Multifondos lo ha mostrado.

8. Prudencia en el análisis de la rentabilidad. Los juicios sobre el comportamiento de la rentabilidad de los fondos es un tema que exige prudencia, tratamiento técnico y datos certeros y verificables, ya que observaciones con móviles políticos pueden perjudicar a los trabajadores afiliados al sistema.