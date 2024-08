Cartas

Señor Director:

Las cuentas de la luz no verán disminuciones significativas hasta 2028. Previo a eso, seguiremos muy dependientes de costos de carbón o diésel que no tenemos en el país. Disminuir las cuentas de la luz implica entregar subsidios y adecuaciones de mercado que puedan ir en beneficio de los usuarios finales: la industria y, lo más importante, las familias de Chile.

Modificar esquemas de sobreingresos a PMGD puede ser complejo, pero no podemos negarnos a la discusión, sobre todo, cuando se trata de un segmento de mercado subsidiado sin incentivos a la competencia, y con un costo para el sistema superior a US$ 400 millones anuales. Un menor precio de electricidad se traduce en mayor competitividad para el país y eso solo puede venir de las energías renovables que hoy no estamos aprovechando del todo. Abrir la discusión, actualizar la industria y ponernos de acuerdo es imperativo y responsable.

Mauricio Henríquez

gerente Asuntos Corporativos wpd Chile