Brecha geográfica digital en educación

Señor Director:

Hace unos días, al llegar al aeropuerto de Brasil para participar en un congreso de educación a distancia, el conductor del taxi me preguntó de dónde venía y respondí, sin dudar, “de Santiago de Chile”. Pero cuando esa misma pregunta se formula en mi rol de rector en un instituto 100% online, la respuesta es menos evidente. ¿De dónde somos cuando no tenemos aulas físicas ni muros que nos contengan?

Las instituciones 100% online no tienen una localidad definida y ese no es el desafío. Imagine una clase donde el estudiante de Putre pierde su conexión porque una tormenta andina azota su localidad o mientras la alumna de Rapa Nui debe conectarse a las 5 AM debido al desfase horario. Esta es la realidad invisible de la educación digital chilena que pocos discuten. Enfrentamos el desafío silencioso de la ‘brecha geográfica digital’.

La educación online que hoy desarrollamos responde a una realidad social. Y ese es el gran desafío, proyectarla con estándares de calidad robustos, programas pertinentes y el compromiso de responder a las necesidades formativas reales de las personas. El sistema de educación superior en Chile alcanza hoy cerca de 1,4 millones de estudiantes, de los cuales un tercio pertenece a Institutos Profesionales. Esta cifra refleja la magnitud del sistema y un avance significativo en la madurez de la educación técnico-profesional, especialmente en modalidades online. Este progreso debe ir acompañado de un enfoque claro en el estudiante, poniendo en el centro la construcción de experiencias formativas que realmente posibiliten que el aprendizaje ocurra.

Álvaro Fuenzalida

Rector Instituto Profesional IACC